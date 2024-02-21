Ворог здійснив понад 500 обстрілів на Запоріжжі, у тому числі понад 100 дронових ударів

Російські війська здійснили 516 обстрілів з використанням безпілотників, авіаударів, РСЗВ та артилерії по 17 населених пунктах Запорізької області за минулу добу, повідомив у середу голова Запорізької ОВА Іван Федоров, пише УНН.

Рашисти завдали 516 ударів по 17 населених пунктах - написав Федоров у Telegram.

З його слів, 108 ворожих безпілотників атакували Біленьке, Новодарівку, Чарівне, Малинівку, Малу Токмачку, Роботине, Малі Щербаки й П'ятихатки. Також, рашисти здійснили 3 авіаудари та 28 РСЗВ-обстрілів Малої Токмачки та Роботиного, зазначив Федоров.

377 артобстрілів, за даними Федорова, прийшлися по території Гуляполя, Оріхова, Білогір'я, Левадного, Полтавки, Червоного, Новоандріївки, Кам'янського та інших міст і сіл на лінії вогню.

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