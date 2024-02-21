Враг совершил более 500 обстрелов на Запорожье, в том числе более 100 дроновых ударов

Российские войска совершили 516 обстрелов с использованием беспилотников, авиаударов, РСЗО и артиллерии по 17 населенным пунктам Запорожской области за минувшие сутки, сообщил в среду глава Запорожской ОВА Иван Федоров, пишет УНН.

Рашисты нанесли 516 ударов по 17 населенным пунктам - написал Федоров в Telegram.

По его словам, 108 вражеских беспилотников атаковали Беленькое, Новодаровку, Чаривное, Малиновку, Малую Токмачку, Работино, Малые Щербаки и Пятихатки. Также, рашисты совершили 3 авиаудара и 28 РСЗО-обстрелов Малой Токмачки и Работино, отметил Федоров.

377 артобстрелов, по данным Федорова, пришлись по территории Гуляполя, Орехова, Белогорья, Левадного, Полтавки, Червоного, Новоандреевки, Каменского и других городов и сел на линии огня.

Поступило 25 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

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