Враг совершил более 500 обстрелов на Запорожье, в том числе более 100 дроновых ударов
Более 500 обстрелов совершили российские войска по 17 населенным пунктам Запорожской области.
Херсонскую область россияне атаковали 47 раз, четверо раненых
За минувшие сутки российские войска выпустили 159 снарядов по Херсонской области в Украине, попав в жилые кварталы и ранив четырех человек.
Еще плюс 1130 оккупантов, 13 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага
С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 406 080 человек личного состава и 6516 танков.
россияне трижды обстреляли Очаковскую громаду
Российские войска трижды обстреляли украинский город Очаков 20 февраля, обстреляв город и прилегающую акваторию артиллерийскими снарядами, но обошлось без жертв.
ВСУ сбили вражеский истребитель-бомбардировщик Су-34
Командующий ВВС Украины сообщил, что они сбили российский истребитель-бомбардировщик Су-34, а пилоту Су-35 посчастливилось спастись после маневрирования.
Во время отступления из Авдеевки в плен могли попасть до тысячи украинских военных - The New York Times
По оценкам The New York Times, во время отступления из Авдеевки в плен могли попасть до тысячи украинских солдат.
Над Днепропетровской областью сбили четыре российских беспилотника
Военные оперативно-тактической группировки "Восток" сбили 4 российских беспилотника "Шахид" над Днепропетровской областью поздно вечером 20 февраля.
На фронте за сутки произошло 66 боевых столкновений - Генштаб
Министерство обороны Украины сообщило о 66 боевых столкновениях вдоль линии фронта за минувшие сутки, когда Россия наносила воздушные и ракетные удары и обстреливала населенные пункты.
Авиация Сил обороны нанесла 15 ударов по оккупантам - Генштаб
В Генштабе сообщили, что украинская авиация нанесла 15 ударов по российским войскам, поразив 10 мест сосредоточения личного состава и 5 зенитных установок, а ракетные войска нанесли удары по 9 местам сосредоточения, складу горючего и 12 артиллерийским позициям.
Воздушные Силы сбили 13 из 19 шахедов и ракету Х-59
Украинские Воздушные силы уничтожили 13 из 19 ударных беспилотников "Шахид" и ракету Х-59, запущенную с территории России во время атак в нескольких регионах Украины в ночь на 21 февраля.