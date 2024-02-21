Враг совершил более 500 обстрелов на Запорожье, в том числе более 100 дроновых ударов

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Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду
  •  9666 просмотра

Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду

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Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков
  •  27286 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков

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рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш
  •  123178 просмотра

рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш

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Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа
  •  140745 просмотра

Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа

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Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ
  •  137350 просмотра

Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ

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Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник
19.02.24  •  175516 просмотра

Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник

Юрист о формировании санкционных списков: стоит задать вопрос, что важнее - новость о том, как наказали лиц, несущих угрозу, или реальное определение, кто является угрозой
19.02.24  •  288531 просмотра

Юрист о формировании санкционных списков: стоит задать вопрос, что важнее - новость о том, как наказали лиц, несущих угрозу, или реальное определение, кто является угрозой

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Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению
16.02.24  •  323834 просмотра

Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению

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Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году
16.02.24  •  372061 просмотра

Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году

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Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы
16.02.24  •  289154 просмотра

Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Враг совершил более 500 обстрелов на Запорожье, в том числе более 100 дроновых ударов

Более 500 обстрелов совершили российские войска по 17 населенным пунктам Запорожской области.

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Враг совершил более 500 обстрелов на Запорожье, в том числе более 100 дроновых ударов

Херсонскую область россияне атаковали 47 раз, четверо раненых

За минувшие сутки российские войска выпустили 159 снарядов по Херсонской области в Украине, попав в жилые кварталы и ранив четырех человек.

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Херсонскую область россияне атаковали 47 раз, четверо раненых

Еще плюс 1130 оккупантов, 13 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 406 080 человек личного состава и 6516 танков.

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Еще плюс 1130 оккупантов, 13 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

россияне трижды обстреляли Очаковскую громаду

Российские войска трижды обстреляли украинский город Очаков 20 февраля, обстреляв город и прилегающую акваторию артиллерийскими снарядами, но обошлось без жертв.

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россияне трижды обстреляли Очаковскую громаду

ВСУ сбили вражеский истребитель-бомбардировщик Су-34

Командующий ВВС Украины сообщил, что они сбили российский истребитель-бомбардировщик Су-34, а пилоту Су-35 посчастливилось спастись после маневрирования.

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ВСУ сбили вражеский истребитель-бомбардировщик Су-34

Во время отступления из Авдеевки в плен могли попасть до тысячи украинских военных - The New York Times

По оценкам The New York Times, во время отступления из Авдеевки в плен могли попасть до тысячи украинских солдат.

Война •   •  20566 просмотра
Во время отступления из Авдеевки в плен могли попасть до тысячи украинских военных - The New York Times

Над Днепропетровской областью сбили четыре российских беспилотника

Военные оперативно-тактической группировки "Восток" сбили 4 российских беспилотника "Шахид" над Днепропетровской областью поздно вечером 20 февраля.

Война •   •  20938 просмотра
Над Днепропетровской областью сбили четыре российских беспилотника

На фронте за сутки произошло 66 боевых столкновений - Генштаб

Министерство обороны Украины сообщило о 66 боевых столкновениях вдоль линии фронта за минувшие сутки, когда Россия наносила воздушные и ракетные удары и обстреливала населенные пункты.

Война •   •  20616 просмотра
На фронте за сутки произошло 66 боевых столкновений - Генштаб

Авиация Сил обороны нанесла 15 ударов по оккупантам - Генштаб

В Генштабе сообщили, что украинская авиация нанесла 15 ударов по российским войскам, поразив 10 мест сосредоточения личного состава и 5 зенитных установок, а ракетные войска нанесли удары по 9 местам сосредоточения, складу горючего и 12 артиллерийским позициям.

Война •   •  19705 просмотра
Авиация Сил обороны нанесла 15 ударов по оккупантам - Генштаб

Воздушные Силы сбили 13 из 19 шахедов и ракету Х-59

Украинские Воздушные силы уничтожили 13 из 19 ударных беспилотников "Шахид" и ракету Х-59, запущенную с территории России во время атак в нескольких регионах Украины в ночь на 21 февраля.

Война •   •  19481 просмотра
Воздушные Силы сбили 13 из 19 шахедов и ракету Х-59