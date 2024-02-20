Лиховий объяснил в чем сложность для рф собрать "ударный кулак" на Запорожском направлении

На Запорожском направлении россиянам, чтобы собрать "ударный кулак" нужно забирать силы с флангов. Если они это сделают, то оголят фланги и туда могут зайти украинские подразделения.

Об этом сообщил начальник отдела связей с общественностью ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Если говорить о Запорожском направлении, то то количество, о котором пишет CNN или другие информационные ресурсы... Надо учитывать специфику этого направления. Эти несколько десятков тысяч человек из оккупационной армии не совершают такого давления, как могли и совершали в Авдеевке, потому что это другие обстоятельства, это другие условия и тактика введения боевых действий - рассказал Лиховой.

CNN сообщало, что на Запорожском направлении, по данным некоторых аналитиков, было собрано войско рф численностью 50 000 человек. По его словам, Запорожское направление имеет значительную протяженность и противник рассредоточивает все это количество вдоль этой линии фортификации своей, в том числе еще созданной против нашей летней кампании.

Ему (врагу - ред.), чтобы собрать ударный кулак надо с этого направления забирать с флангов, например силы. Если он заберет их с флангов, он эти фланги обнажит и туда могут зайти наши подразделения. То есть там противник действует достаточно осторожно и после первой неудачной попытки он вернулся к тактике малых пехотных штурмовых групп - сказал Лиховой.

Дополнение

Лиховой сообщал, что российские войска на Запорожском направлении после неудачных попыток наступать значительным количеством бронетехники перешли к своей привычной тактике - малых штурмовых групп с добавлением бронетехники.