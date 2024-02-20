Лиховий объяснил в чем сложность для рф собрать "ударный кулак" на Запорожском направлении
Киев • УНН
Лиховий объясняет, что для того, чтобы Россия смогла собрать большую ударную силу на Запорожском направлении, ей придется снять войска со своих флангов, что сделает их уязвимыми для украинских контратак.
На Запорожском направлении россиянам, чтобы собрать "ударный кулак" нужно забирать силы с флангов. Если они это сделают, то оголят фланги и туда могут зайти украинские подразделения.
Об этом сообщил начальник отдела связей с общественностью ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
Если говорить о Запорожском направлении, то то количество, о котором пишет CNN или другие информационные ресурсы... Надо учитывать специфику этого направления. Эти несколько десятков тысяч человек из оккупационной армии не совершают такого давления, как могли и совершали в Авдеевке, потому что это другие обстоятельства, это другие условия и тактика введения боевых действий
CNN сообщало, что на Запорожском направлении, по данным некоторых аналитиков, было собрано войско рф численностью 50 000 человек. По его словам, Запорожское направление имеет значительную протяженность и противник рассредоточивает все это количество вдоль этой линии фортификации своей, в том числе еще созданной против нашей летней кампании.
Ему (врагу - ред.), чтобы собрать ударный кулак надо с этого направления забирать с флангов, например силы. Если он заберет их с флангов, он эти фланги обнажит и туда могут зайти наши подразделения. То есть там противник действует достаточно осторожно и после первой неудачной попытки он вернулся к тактике малых пехотных штурмовых групп
Дополнение
Лиховой сообщал, что российские войска на Запорожском направлении после неудачных попыток наступать значительным количеством бронетехники перешли к своей привычной тактике - малых штурмовых групп с добавлением бронетехники.
Лиховий объяснил в чем сложность для рф собрать "ударный кулак" на Запорожском направлении
Лиховий объясняет, что для того, чтобы Россия смогла собрать большую ударную силу на Запорожском направлении, ей придется снять войска со своих флангов, что сделает их уязвимыми для украинских контратак.
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