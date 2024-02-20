Лиховій пояснив у чому складність для рф зібрати "ударний кулак" на Запорізькому напрямку

На Запорізькому напрямку росіянам, щоб зібрати "ударний кулак" потрібно забирати сили з флангів. Якщо вони це зроблять, то оголять фланги й туди можуть зайти українські підрозділи.

Про це повідомив начальник відділу зв’язків з громадськістю ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Якщо говорити про Запорізький напрямок, то та кількість про яку пише CNN або інші інформаційні ресурси...Треба враховувати специфіку цього напрямку. Ці кілька десятків тисяч осіб з окупаційної армії не вчиняють такого тиску, як могли та вчиняли в Авдіївці, тому що це інші обставини, це інші умови та тактика введення бойових дій

CNN повідомляло, що на Запорізькому напрямку, за даними деяких аналітиків, було зібрано військо рф чисельністю 50 000 осіб. За його словами, Запорізький напрямок має значну протяжність й противник розосереджує всю цю кількість вздовж цієї лінії фортифікації своєї, в тому числі ще створеної проти нашої літньої кампанії.

Йому (ворогу – ред.), щоб зібрати ударний кулак треба з цього напрямку забирати з флангів, наприклад сили. Якщо він забере їх з флангів, він ці фланги оголить і туди можуть зайти наші підрозділи. Тобто там противник діє досить обережно і після першої невдалої спроби він повернувся до тактики малих піхотних штурмових груп