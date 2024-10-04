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Терористи за добу 493 рази обстріляли Запорізьку область

Терористи за добу 493 рази обстріляли Запорізьку область

Київ • УНН

 • 38043 перегляди

Терористи завдали 493 удари по Запорізькій області протягом доби. Зафіксовано 5 авіаударів, 288 атак безпілотників, 5 обстрілів з РСЗВ та 195 артилерійських обстрілів, пошкоджено інфраструктуру.

У межах доби терористи завдали 493 удари по Запорізькій області. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

Деталі

За інформацією, було зафіксовано п'ять авіаційних ударів по Білогір'ю та Успенівці.

Крім того, 288 безпілотних літальних апаратів різної модифікації атакували Лобкове, Гуляйполе, Новоандріївку, Новоданилівку, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Левадне. Також було здійснено п'ять обстрілів з реактивних систем залпового вогню, які накрили Новоданилівку та Новоандріївку.

Артилерійські обстріли, що склали 195 випадків, вразили території Лобкового, Гуляйполя, Новоандріївки, Новоданилівки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного.

Відзначається, що надійшло 43 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури, однак серед мирних жителів жертв не було.

Запоріжжя: кількість постраждалих внаслідок авіаударів рф зросла до 9 людей, з них одна дитина23.09.24, 03:16 • 59491 перегляд

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

Війна
zaporizka-oblastЗапорізька область
bilohiriaБілогір'я
ivan-fedorov-politykІван Федоров
huliaipoleГуляйполе

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