Терористи за добу 493 рази обстріляли Запорізьку область
Київ • УНН
Терористи завдали 493 удари по Запорізькій області протягом доби. Зафіксовано 5 авіаударів, 288 атак безпілотників, 5 обстрілів з РСЗВ та 195 артилерійських обстрілів, пошкоджено інфраструктуру.
У межах доби терористи завдали 493 удари по Запорізькій області. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
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За інформацією, було зафіксовано п'ять авіаційних ударів по Білогір'ю та Успенівці.
Крім того, 288 безпілотних літальних апаратів різної модифікації атакували Лобкове, Гуляйполе, Новоандріївку, Новоданилівку, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Левадне. Також було здійснено п'ять обстрілів з реактивних систем залпового вогню, які накрили Новоданилівку та Новоандріївку.
Артилерійські обстріли, що склали 195 випадків, вразили території Лобкового, Гуляйполя, Новоандріївки, Новоданилівки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного.
Відзначається, що надійшло 43 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури, однак серед мирних жителів жертв не було.
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