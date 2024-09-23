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Запоріжжя: кількість постраждалих внаслідок авіаударів рф зросла до 9 людей, з них одна дитина

Запоріжжя: кількість постраждалих внаслідок авіаударів рф зросла до 9 людей, з них одна дитина

Київ • УНН

 • 59491 перегляди

Внаслідок російського удару в Запоріжжі постраждало 9 людей, серед яких одна дитина. Рятувальники евакуювали жителів, ліквідували пожежу та провели аварійні роботи.

У Запоріжжі вже відомо про 9 поранених через російський удар із застосуванням, попередньо, керованих авіабомб пізно ввечері у неділю 22 вересня. Серед постраждалих є дитина. Прпо це повідомляє ДСНС України, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що внаслідок атаки попередньо травмовано 9 людей, з них одна дитина. Кількість постраждалих з’ясовується.

Рятувальники провели евакуацію жителів пошкоджених багатоквартирних будинків. Одну жінку деблокували із власної квартири. Вогнеборці ліквідували загоряння автомобіля та балкону однієї із квартир на загальній площі 10 кв.м. Проводились аварійні роботи з розбирання зруйнованих конструкцій входу до квартир,

- йдеться у повідомленні.

Всього на ліквідацію від ГУ ДСНС залучалося 47 рятувальників та 10 одиниць техніки.

На місцях працювали поліцейські, вибухотехніки, волонтери Загону швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України та інші профільні служби міста.

Нагадаємо

Ввечері 22 вересня росіяни завдали 6 ударів по Запоріжжю. Частково зруйновані будівлі, пошкоджені навколишні будинки, виникла пожежа.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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