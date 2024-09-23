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Запорожье: количество пострадавших в результате авиаударов рф возросло до 9 человек, из них один ребенок

Запорожье: количество пострадавших в результате авиаударов рф возросло до 9 человек, из них один ребенок

Киев  •  УНН

 • 59486 просмотра

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В результате российского удара в Запорожье пострадали 9 человек, среди которых один ребенок. Спасатели эвакуировали жителей, ликвидировали пожар и провели аварийные работы.

В Запорожье уже известно о 9 раненых из-за российского удара с применением, предварительно, управляемых авиабомб поздно вечером в воскресенье 22 сентября. Среди пострадавших есть ребенок. Об этом сообщает ГСЧС Украины, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что в результате атаки предварительно травмированы 9 человек, из них один ребенок. Количество пострадавших выясняется.

Спасатели провели эвакуацию жителей поврежденных многоквартирных домов. Одну женщину деблокировали из собственной квартиры. Пожарные ликвидировали возгорание автомобиля и балкона одной из квартир на общей площади 10 кв.м. Проводились аварийные работы по разборке разрушенных конструкций входа в квартиры,

- говорится в сообщении.

Всего на ликвидацию от ГУ ГСЧС привлекалось 47 спасателей и 10 единиц техники.

На местах работали полицейские, взрывотехники, волонтеры Отряда быстрого реагирования Общества Красного Креста Украины и другие профильные службы города.

Напомним

Вечером 22 сентября россияне нанесли 6 ударов по Запорожью. Частично разрушены здания, повреждены окружающие дома, возник пожар.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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