За добу відбулося 136 бойових зіткнень: ЗСУ стримують масовані атаки окупантів - Генштаб

30 серпня на фронті відбулося 136 бойових зіткнень. російські війська завдали двох ракетних та 51 авіаційного удару, застосували 1768 дронів-камікадзе й понад 3,1 тисячі разів обстріляли позиції ЗСУ та населені пункти. Про це пише УНН із посиланням на зведення Генеральний штаб ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 22:00 30.08.2025.

Сьогодні окупанти завдали двох ракетних та 51 авіаційного удару, застосувавши три ракети та 96 керованих бомб. Крім цього, росіяни залучили до ураження 1768 дронів-камікадзе та здійснили 3192 обстріли по позиціях наших військ і населених пунктах - йдеться у повідомленні.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили дев’ять атак росіян.

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили вісім атак противника в районах населених пунктів Вовчанськ та Кам’янка.

На Куп’янському напрямку противник здійснив вісім наступальних дій на позиції наших оборонців у районах населених пунктів Петропавлівка та Куп’янськ.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 24 рази атакували позиції українців поблизу населених пунктів Новий Мир, Колодязі, Діброва та в напрямку населених пунктів Шандриголове, Дронівка.

На Сіверському напрямку наші оборонці відбили чотири ворожі атаки поблизу Серебрянки.

На Краматорському напрямку наші захисники успішно відбили один ворожий штурм. Загарбники без успіху намагався просуватися у районі населеного пункту Ступочки

На Торецькому напрямку росіяни 11 разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти зосередили в районах населених пунктів Плещіївка, Русин Яр та Полтавка.

На Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 38 разів намагалися прорвати нашу оборону в районах населених пунктів Шахове, Сухецьке, Никанорівка, Володимирівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Червоний Лиман, Промінь, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Новоукраїнка, у напрямку населених пунктів Покровськ та Золотий Колодязь.

На Новопавлівському напрямку ворог 13 разів атакував у районах населених пунктів Олександроград, Маліївка, Шевченко, Зелене Поле, у напрямку населених пунктів Новоселівка, Комишуваха. Наші оборонці зупинили всі ворожі атаки.

На Оріхівському напрямку окупанти атакували 4 рази та намагались просунутися в районі населеного пункту Кам’янське.

На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках противник наступальних дій не проводив, проте завдав авіаційного удару по населеному пункту Білогір’я.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

