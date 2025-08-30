$41.260.00
Ексклюзив
16:05
Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір
13:59
Зеленський про вбивство Парубія у Львові: злочин був ретельно підготовлений
Ексклюзив
30 серпня, 13:06
У Києві чоловік вижив після падіння з 19 поверху: він приземлився на припарковане авто
30 серпня, 11:04
Був з сумкою Glovo, стріляв у спину: відео з місця вбивства Андрія Парубія
Ексклюзив
30 серпня, 10:36
Вбивство Парубія у Львові: стрілок був замаскований під кур'єра, на місці знайшли 7 гільз
Ексклюзив
30 серпня, 09:58
Вбивство Андрія Парубія у Львові: стали відомі деталі
30 серпня, 09:24
Стрілянина в Парубія у Львові: політичного діяча застрелили, нападника шукають - поліція
Ексклюзив
30 серпня, 09:15
У Львові стріляли в Андрія Парубія - джерело
Ексклюзив
29 серпня, 14:32
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
29 серпня, 12:28
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярів
За добу відбулося 136 бойових зіткнень: ЗСУ стримують масовані атаки окупантів - Генштаб

Київ • УНН

 • 44 перегляди

30 серпня на фронті відбулося 136 бойових зіткнень. російські війська завдали двох ракетних та 51 авіаційного удару, застосували 1768 дронів-камікадзе.

За добу відбулося 136 бойових зіткнень: ЗСУ стримують масовані атаки окупантів - Генштаб

30 серпня на фронті відбулося 136 бойових зіткнень. російські війська завдали двох ракетних та 51 авіаційного удару, застосували 1768 дронів-камікадзе й понад 3,1 тисячі разів обстріляли позиції ЗСУ та населені пункти. Про це пише УНН із посиланням на зведення Генеральний штаб ЗСУ  щодо ситуації на фронті станом на 22:00 30.08.2025.

Сьогодні окупанти завдали двох ракетних та 51 авіаційного удару, застосувавши три ракети та 96 керованих бомб. Крім цього, росіяни залучили до ураження 1768 дронів-камікадзе та здійснили 3192 обстріли по позиціях наших військ і населених пунктах

- йдеться у повідомленні.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили дев’ять атак росіян. 

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили вісім атак противника в районах населених пунктів Вовчанськ та Кам’янка.

На Куп’янському напрямку противник здійснив вісім наступальних дій на позиції наших оборонців у районах населених пунктів Петропавлівка та Куп’янськ.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 24 рази атакували позиції українців поблизу населених пунктів Новий Мир, Колодязі, Діброва та в напрямку населених пунктів Шандриголове, Дронівка.

На Сіверському напрямку наші оборонці відбили чотири ворожі атаки поблизу Серебрянки.

На Краматорському напрямку наші захисники успішно відбили один ворожий штурм. Загарбники без успіху намагався просуватися у районі населеного пункту Ступочки

На Торецькому напрямку росіяни 11 разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти зосередили в районах населених пунктів Плещіївка, Русин Яр та Полтавка. 

На Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 38 разів намагалися прорвати нашу оборону в районах населених пунктів Шахове, Сухецьке, Никанорівка, Володимирівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Червоний Лиман, Промінь, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Новоукраїнка, у напрямку населених пунктів Покровськ та Золотий Колодязь. 

На Новопавлівському напрямку ворог 13 разів атакував у районах населених пунктів Олександроград, Маліївка, Шевченко, Зелене Поле, у напрямку населених пунктів Новоселівка, Комишуваха. Наші оборонці зупинили всі ворожі атаки.

На Оріхівському напрямку окупанти атакували 4 рази та намагались просунутися в районі населеного пункту Кам’янське. 

На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках противник наступальних дій не проводив, проте завдав авіаційного удару по населеному пункту Білогір’я.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

Сполучені Штати надають Україні зброю для ураження віддалених цілей у росії - посол США при НАТО30.08.25, 05:05 • 67154 перегляди

Вероніка Марченко

Війна в Україні
Вовчанськ
Покровськ
Генеральний штаб Збройних сил України
Білогір'я
Україна
Куп'янськ