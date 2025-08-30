За сутки произошло 136 боевых столкновений: ВСУ сдерживают массированные атаки оккупантов - Генштаб

30 августа на фронте произошло 136 боевых столкновений. Российские войска нанесли два ракетных и 51 авиационный удар, применили 1768 дронов-камикадзе и более 3,1 тысячи раз обстреляли позиции ВСУ и населенные пункты. Об этом пишет УНН со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 22:00 30.08.2025.

Сегодня оккупанты нанесли два ракетных и 51 авиационный удар, применив три ракеты и 96 управляемых бомб. Кроме этого, россияне задействовали для поражения 1768 дронов-камикадзе и совершили 3192 обстрела по позициям наших войск и населенным пунктам - говорится в сообщении.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили девять атак россиян.

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили восемь атак противника в районах населенных пунктов Волчанск и Каменка.

На Купянском направлении противник совершил восемь наступательных действий на позиции наших защитников в районах населенных пунктов Петропавловка и Купянск.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 24 раза атаковали позиции украинцев вблизи населенных пунктов Новый Мир, Колодязи, Диброва и в направлении населенных пунктов Шандриголово, Дроновка.

На Северском направлении наши защитники отбили четыре вражеские атаки вблизи Серебрянки.

На Краматорском направлении наши защитники успешно отбили один вражеский штурм. Захватчики безуспешно пытались продвигаться в районе населенного пункта Ступочки

На Торецком направлении россияне 11 раз атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сосредоточили в районах населенных пунктов Плещеевка, Русин Яр и Полтавка.

На Покровском направлении захватнические подразделения 38 раз пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Шахово, Сухецкое, Никаноровка, Владимировка, Новоекономическое, Миролюбовка, Красный Лиман, Проминь, Лысовка, Зверово, Котлино, Удачное, Новоукраинка, в направлении населенных пунктов Покровск и Золотой Колодец.

На Новопавловском направлении враг 13 раз атаковал в районах населенных пунктов Александроград, Малеевка, Шевченко, Зеленое Поле, в направлении населенных пунктов Новоселовка, Камышеваха. Наши защитники остановили все вражеские атаки.

На Ореховском направлении оккупанты атаковали 4 раза и пытались продвинуться в районе населенного пункта Каменское.

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях противник наступательных действий не проводил, однако нанес авиационный удар по населенному пункту Белогорье.

На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

