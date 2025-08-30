$41.260.00
Эксклюзив
16:05 • 9256 просмотра
Мэр города Рени Плехов попал в ДТП, погибла его мать Photo
30 августа, 13:59 • 24955 просмотра
Зеленский об убийстве Парубия во Львове: преступление было тщательно подготовлено
Эксклюзив
30 августа, 13:06 • 53740 просмотра
В Киеве мужчина выжил после падения с 19 этажа: он приземлился на припаркованный автомобильPhotoVideo
30 августа, 11:04 • 68955 просмотра
Был с сумкой Glovo, стрелял в спину: видео с места убийства Андрея ПарубияVideo
Эксклюзив
30 августа, 10:36 • 88112 просмотра
Убийство Парубия во Львове: стрелок был замаскирован под курьера, на месте нашли 7 гильз
Эксклюзив
30 августа, 09:58 • 239638 просмотра
Убийство Андрея Парубия во Львове: стали известны детали
30 августа, 09:24 • 103105 просмотра
Стрельба в Парубия во Львове: политического деятеля застрелили, нападавшего ищут - полиция
Эксклюзив
30 августа, 09:15 • 82520 просмотра
Во Львове стреляли в Андрея Парубия - источник
Эксклюзив
29 августа, 14:32 • 97221 просмотра
Эксперт о Defence City: правильный старт, но нужны дополнительные инструменты поддержки для критически важных компаний
29 августа, 12:28 • 306844 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto
Теги
Авторы
публикации
Эксклюзив
За сутки произошло 136 боевых столкновений: ВСУ сдерживают массированные атаки оккупантов - Генштаб

Киев • УНН

 • 462 просмотра

30 августа на фронте произошло 136 боевых столкновений. российские войска нанесли два ракетных и 51 авиационный удар, применили 1768 дронов-камикадзе.

За сутки произошло 136 боевых столкновений: ВСУ сдерживают массированные атаки оккупантов - Генштаб

30 августа на фронте произошло 136 боевых столкновений. Российские войска нанесли два ракетных и 51 авиационный удар, применили 1768 дронов-камикадзе и более 3,1 тысячи раз обстреляли позиции ВСУ и населенные пункты. Об этом пишет УНН со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ  о ситуации на фронте по состоянию на 22:00 30.08.2025.

Сегодня оккупанты нанесли два ракетных и 51 авиационный удар, применив три ракеты и 96 управляемых бомб. Кроме этого, россияне задействовали для поражения 1768 дронов-камикадзе и совершили 3192 обстрела по позициям наших войск и населенным пунктам

- говорится в сообщении.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили девять атак россиян. 

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили восемь атак противника в районах населенных пунктов Волчанск и Каменка.

На Купянском направлении противник совершил восемь наступательных действий на позиции наших защитников в районах населенных пунктов Петропавловка и Купянск.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 24 раза атаковали позиции украинцев вблизи населенных пунктов Новый Мир, Колодязи, Диброва и в направлении населенных пунктов Шандриголово, Дроновка.

На Северском направлении наши защитники отбили четыре вражеские атаки вблизи Серебрянки.

На Краматорском направлении наши защитники успешно отбили один вражеский штурм. Захватчики безуспешно пытались продвигаться в районе населенного пункта Ступочки

На Торецком направлении россияне 11 раз атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сосредоточили в районах населенных пунктов Плещеевка, Русин Яр и Полтавка. 

На Покровском направлении захватнические подразделения 38 раз пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Шахово, Сухецкое, Никаноровка, Владимировка, Новоекономическое, Миролюбовка, Красный Лиман, Проминь, Лысовка, Зверово, Котлино, Удачное, Новоукраинка, в направлении населенных пунктов Покровск и Золотой Колодец. 

На Новопавловском направлении враг 13 раз атаковал в районах населенных пунктов Александроград, Малеевка, Шевченко, Зеленое Поле, в направлении населенных пунктов Новоселовка, Камышеваха. Наши защитники остановили все вражеские атаки.

На Ореховском направлении оккупанты атаковали 4 раза и пытались продвинуться в районе населенного пункта Каменское. 

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях противник наступательных действий не проводил, однако нанес авиационный удар по населенному пункту Белогорье.

На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

Вероника Марченко

Война в Украине
Волчанск
Покровск
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Bilohiria
Украина
Купянск