Дві людини загинули, п’ятеро поранені внаслідок обстрілів Запорізького району
Київ • УНН
Російські окупанти завдали 197 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок обстрілів загинули дві людини, п'ятеро поранені, зруйновано житлові будинки та об'єкти інфраструктури.
Унаслідок ворожих обстрілів Запорізького району загинули дві людини, ще п’ятеро отримали поранення. Протягом доби російські окупанти завдали 197 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
Деталі
- Війська РФ здійснили 11 авіаударів по Новояковлівці, Комишувасі, Малій Токмачці та Білогір'ю.
- 64 безпілотники різної модифікації атакували Гуляйполе, Новоандріївку, Новоданилівку, Роботине, Малу Токмачку, Полтавку та Малинівку.
- 6 обстрілів із РСЗВ накрили Гуляйполе та Новоданилівку.
- 116 артилерійських обстрілів зафіксовано по території Приморського, Гуляйполя, Новоандріївки, Новоданилівки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Полтавки.
Надійшло 10 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури внаслідок обстрілів.
Окупанти обстріляли Запоріжжя: 2 загиблих, 5 поранених, люди під завалами18.09.24, 01:24 • 46762 перегляди