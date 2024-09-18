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Окупанти обстріляли Запоріжжя: 2 загиблих, 5 поранених, люди під завалами

Окупанти обстріляли Запоріжжя: 2 загиблих, 5 поранених, люди під завалами

Київ • УНН

 • 46762 перегляди

Внаслідок російського обстрілу Запорізької області загинули 2 людини, 5 поранені. Постраждала Комишуваська громада, пошкоджено будинки та інфраструктуру, тривають пошуки людей під завалами.

 Унаслідок ворожого обстрілу в Запорізькій області загинули 2 людини, ще 5 дістали поранення, під завалами перебувають люди, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров, передає УНН

Деталі

"Росіяни масовано атакували Запорізьку область: двоє загиблих і п'ятеро поранених. Постраждала Комишуваська громада. Там понівечено кілька приватних будинків та інфраструктурний об'єкт. Попередньо, двоє людей загинули, 5-ро - поранені", - написав він у телеграм-каналі.

За словами Федорова, зараз відбувається пошук людей під завалами. Деталі уточнюються.

Окупанти завдали 177 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області17.09.24, 07:03 • 22545 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

СуспільствоВійна
zaporizka-oblastЗапорізька область
ivan-fedorov-politykІван Федоров

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