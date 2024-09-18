Окупанти обстріляли Запоріжжя: 2 загиблих, 5 поранених, люди під завалами
Київ • УНН
Внаслідок російського обстрілу Запорізької області загинули 2 людини, 5 поранені. Постраждала Комишуваська громада, пошкоджено будинки та інфраструктуру, тривають пошуки людей під завалами.
Унаслідок ворожого обстрілу в Запорізькій області загинули 2 людини, ще 5 дістали поранення, під завалами перебувають люди, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров, передає УНН.
Деталі
"Росіяни масовано атакували Запорізьку область: двоє загиблих і п'ятеро поранених. Постраждала Комишуваська громада. Там понівечено кілька приватних будинків та інфраструктурний об'єкт. Попередньо, двоє людей загинули, 5-ро - поранені", - написав він у телеграм-каналі.
За словами Федорова, зараз відбувається пошук людей під завалами. Деталі уточнюються.
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