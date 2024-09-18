В результате российского обстрела Запорожской области погибли 2 человека, 5 ранены. Пострадала Камышеваская громада, повреждены дома и инфраструктура, продолжаются поиски людей под завалами.
В результате вражеского обстрела в Запорожской области погибли 2 человека, еще 5 получили ранения, под завалами находятся люди, сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров, передает УНН.
Детали
«Россияне массированно атаковали Запорожскую область: двое погибших и пятеро раненых. Пострадала Камышеваская громада. Там изуродованы несколько частных домов и инфраструктурный объект. Предварительно, два человека погибли, 5-ро - ранены», - написал он в телеграм-канале.
По словам Федорова, сейчас происходит поиск людей под завалами. Детали уточняются.
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