Оккупанты нанесли 177 ударов по 12 населенным пунктам Запорожской области
Киев • УНН
За сутки российские войска совершили 177 атак на Запорожскую область, включая авиаудары, атаки БпЛА, обстрелы РСЗО и артиллерии. Повреждены жилые дома и инфраструктура, но жертв среди мирного населения нет.
В течение суток оккупанты нанесли 177 ударов по 12 населенным пунктам Запорожской области. Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.
Детали
Войска рф осуществили 3 авиационных удара по Каменскому и Пятихаткам.
- 81 БпЛА различной модификации атаковали Магдалиновку, Ясиноватое, Гуляйполе, Новоандреевку, Новоданиловку, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Полтавку.
- 17 обстрелов РСЗО накрыли Роботино, Гуляйполе, Новоандреевку и Новоданиловку.
- 76 артобстрелов нанесено по территории Гуляйполя, Новоандреевки, Новоданиловки, Роботино, Малой Токмачки, Малиновки, Полтавки и Омельника.
Поступило 12 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.
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