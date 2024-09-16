Оккупанты внедряют культ псевдогероев в школах на временно оккупированных территориях Запорожья. Об этом сообщает Центр Национального Сопротивления, передает УНН.

Детали

На захваченных территориях Запорожья вражеские военные активно продвигают пропаганду среди учащихся школ. Оккупанты устанавливают специальные "парты героев", которые используют для популяризации советских мифов и прославления российских псевдогероев.

В селе Шелюги на ВОТ Запорожья была открыта "парта героя" в честь ои Космодемьянской, которая стала символом самопожертвования и патриотизма еще с советских времен. Эту парту маркируют российской символикой и предоставляют "самым успешным" ученикам, повторяющим пропагандистскую версию учебной программы.

Этот проект является частью кремлевской пропаганды, начатой Юрием Швыткиным в 2018 году, и имеет целью формирование у молодежи образа советских и российских героев, приравнивая мифы о "Великой Отечественной войне" к современной агрессии.

На ТОТ Запоріжжя російські “казаки” домагаються школярів - Центр Нацспротиву