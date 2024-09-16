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Загарбники впроваджують культ псевдогероїв у школах на ТОТ Запоріжжя

Загарбники впроваджують культ псевдогероїв у школах на ТОТ Запоріжжя

Київ • УНН

 • 27537 перегляди

На тимчасово окупованих територіях Запоріжжя встановлюють "парти героїв" для пропаганди радянських міфів серед учнів. Проєкт є частиною кремлівської програми, спрямованої на формування образу радянських і російських героїв у молоді.

Окупанти впроваджують культ псевдогероїв у школах на тимчасово окупованих територіях Запоріжжя. Про це повідомляє Центр Національного Спротиву, передає УНН.

Деталі

На загарбаних територіях Запоріжжя ворожі військові активно просувають пропаганду серед учнів шкіл. Окупанти встановлюють спеціальні "парти героїв", які використовують для популяризації радянських міфів і прославлення російських псевдогероїв.

У селі Шелюги на ТОТ Запоріжжя була відкрито "парту героя" на честь ої Космодем’янської, яка стала символом самопожертви та патріотизму ще з радянських часів. Цю парту маркують російською символікою і надають "найуспішнішим" учням, що повторюють пропагандистську версію навчальної програми.

Цей проєкт є частиною кремлівської пропаганди, започаткованої Юрієм Швиткіним у 2018 році, і має на меті формування у молоді образу радянських і російських героїв, прирівнюючи міфи про "Велику Вітчизняну війну" до сучасної агресії.

На ТОТ Запоріжжя російські “казаки” домагаються школярів - Центр Нацспротиву12.10.23, 03:56 • 837793 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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