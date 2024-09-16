Загарбники впроваджують культ псевдогероїв у школах на ТОТ Запоріжжя
Київ • УНН
На тимчасово окупованих територіях Запоріжжя встановлюють "парти героїв" для пропаганди радянських міфів серед учнів. Проєкт є частиною кремлівської програми, спрямованої на формування образу радянських і російських героїв у молоді.
Окупанти впроваджують культ псевдогероїв у школах на тимчасово окупованих територіях Запоріжжя. Про це повідомляє Центр Національного Спротиву, передає УНН.
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На загарбаних територіях Запоріжжя ворожі військові активно просувають пропаганду серед учнів шкіл. Окупанти встановлюють спеціальні "парти героїв", які використовують для популяризації радянських міфів і прославлення російських псевдогероїв.
У селі Шелюги на ТОТ Запоріжжя була відкрито "парту героя" на честь ої Космодем’янської, яка стала символом самопожертви та патріотизму ще з радянських часів. Цю парту маркують російською символікою і надають "найуспішнішим" учням, що повторюють пропагандистську версію навчальної програми.
Цей проєкт є частиною кремлівської пропаганди, започаткованої Юрієм Швиткіним у 2018 році, і має на меті формування у молоді образу радянських і російських героїв, прирівнюючи міфи про "Велику Вітчизняну війну" до сучасної агресії.
На ТОТ Запоріжжя російські “казаки” домагаються школярів - Центр Нацспротиву12.10.23, 03:56 • 837793 перегляди