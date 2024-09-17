Окупанти завдали 177 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області
Київ • УНН
За добу російські війська здійснили 177 атак на Запорізьку область, включаючи авіаудари, атаки БпЛА, обстріли РСЗВ та артилерії. Пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру, але жертв серед мирного населення немає.
Впродовж доби окупанти завдали 177 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
Деталі
Війська рф здійснили 3 авіаційні удари по Кам’янському та П'ятихатках.
- 81 БпЛА різної модифікації атакували Магдалинівку, Ясинувате, Гуляйполе, Новоандріївку, Новоданилівку, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Полтавку.
- 17 обстрілів РСЗВ накрили Роботине, Гуляйполе, Новоандріївку та Новоданилівку.
- 76 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Новоандріївки, Новоданилівки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки, Полтавки та Омельника.
Надійшло 12 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.
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