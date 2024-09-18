В результате вражеских обстрелов Запорожского района погибли два человека, еще пятеро получили ранения. В течение суток российские оккупанты нанесли 197 ударов по 11 населенным пунктам Запорожской области. Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

Войска РФ совершили 11 авиаударов по Новояковлевке, Камышевахе, Малой Токмачке и Белогорью.

64 беспилотника различной модификации атаковали Гуляйполе, Новоандреевку, Новоданиловку, Роботино, Малую Токмачку, Полтавку и Малиновку.

6 обстрелов из РСЗО накрыли Гуляйполе и Новоданиловку.

116 артиллерийских обстрелов зафиксировано по территории Приморского, Гуляйполя, Новоандреевки, Новоданиловки, Роботино, Малой Токмачки, Малиновки и Полтавки.

Поступило 10 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры в результате обстрелов.

Окупанти обстріляли Запоріжжя: 2 загиблих, 5 поранених, люди під завалами