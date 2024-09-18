Киев • УНН
Российские оккупанты нанесли 197 ударов по 11 населенным пунктам Запорожской области. В результате обстрелов погибли два человека, пятеро ранены, разрушены жилые дома и объекты инфраструктуры.
В результате вражеских обстрелов Запорожского района погибли два человека, еще пятеро получили ранения. В течение суток российские оккупанты нанесли 197 ударов по 11 населенным пунктам Запорожской области. Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.
Детали
Поступило 10 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры в результате обстрелов.
Окупанти обстріляли Запоріжжя: 2 загиблих, 5 поранених, люди під завалами17 сентября 2024, 22:24 • 15927 просмотров