14:24
Defence City прийнято – яка ситуація з резидентством української авіації?
Ексклюзив
21 серпня, 12:55
Втручання Кабміну у маркетингові угоди між фармвиробниками та аптеками загрожує конкуренції та розвитку сфери - Американська торгівельна палата
Ексклюзив
21 серпня, 12:13
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
21 серпня, 11:27
Свириденко: уряд готує 155 шкіл до повернення до офлайн-навчання та обіцяє гарячі обіди для учнів з 1-го по 11-й класи
Ексклюзив
21 серпня, 10:22
Міністерство соцполітики, сім'ї та єдності продовжить роботу над платформою для українців за кордоном
21 серпня, 07:38
"Фламінго" з радіусом 3000 км: Зеленський розповів про успіхи української ракетної програми
21 серпня, 06:16
546 з 574 російських дронів та 31 з 40 ракет знешкоджено над Україною, у тому числі один з 4 "Кинджалів"
21 серпня, 05:30
Віцепрезидент США Венс: Європі доведеться взяти на себе "левову частку" витрат за гарантії безпеки для України
20 серпня, 15:55
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
Ексклюзив
20 серпня, 11:22
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
США ввели нові санкції проти іранського "тіньового флоту"

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Міністерство фінансів США запровадило нові санкції проти Ірану, націлені на мережу компаній та суден, що перевозять іранську нафту. Санкції стосуються громадянина Греції Антоніоса Маргарітіса та його мережі, що сприяла незаконному експорту нафти.

США ввели нові санкції проти іранського "тіньового флоту"

Міністерство фінансів США оголосило про введення нових санкцій проти Ірану, спрямовані на мережу компаній та суден, залучених до перевезення й продажу іранської нафти. Про це пише УНН з посиланням на Мінфін США.

Сьогодні Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США ще більше підриває експорт іранської нафти, запровадивши санкції проти громадянина Греції Антоніоса Маргарітіса, його мережі компаній та майже десятка суден, що беруть участь у тіньовому флоті Ірану

- йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що Маргарітіс використав свій багаторічний досвід роботи в судноплавній галузі для незаконного сприяння транспортуванню та продажу іранської нафти. Кілька інших суден та операторів також сьогодні зазнали санкцій за їхню роль у сприянні експорту іранської нафти, що генерує дохід, що сприяє передовим програмам Ірану з розробки озброєнь.

Сьогоднішні заходи проти Маргарітіса та його мережі послаблюють здатність Тегерана фінансувати свої програми з розробки сучасних озброєнь, підтримувати терористичні угруповання та загрожувати безпеці наших військ і союзників

- заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.

Нагадаємо

Уряд Сполучених Штатів оголосив про запровадження нових обмежень проти Ірану, назвавши їх "найбільшим пакетом санкцій" з 2018 року, що вводиться проти судноплавної імперії, пов'язаної з режимом у Тегерані.

Павло Башинський

Новини Світу
Нафта
Скотт Бессент
Міністерство фінансів США
Тегеран
Білогір'я
Греція
Сполучені Штати Америки
Іран