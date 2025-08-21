США ввели нові санкції проти іранського "тіньового флоту"
Київ • УНН
Міністерство фінансів США запровадило нові санкції проти Ірану, націлені на мережу компаній та суден, що перевозять іранську нафту. Санкції стосуються громадянина Греції Антоніоса Маргарітіса та його мережі, що сприяла незаконному експорту нафти.
Міністерство фінансів США оголосило про введення нових санкцій проти Ірану, спрямовані на мережу компаній та суден, залучених до перевезення й продажу іранської нафти. Про це пише УНН з посиланням на Мінфін США.
Сьогодні Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США ще більше підриває експорт іранської нафти, запровадивши санкції проти громадянина Греції Антоніоса Маргарітіса, його мережі компаній та майже десятка суден, що беруть участь у тіньовому флоті Ірану
Повідомляється, що Маргарітіс використав свій багаторічний досвід роботи в судноплавній галузі для незаконного сприяння транспортуванню та продажу іранської нафти. Кілька інших суден та операторів також сьогодні зазнали санкцій за їхню роль у сприянні експорту іранської нафти, що генерує дохід, що сприяє передовим програмам Ірану з розробки озброєнь.
Сьогоднішні заходи проти Маргарітіса та його мережі послаблюють здатність Тегерана фінансувати свої програми з розробки сучасних озброєнь, підтримувати терористичні угруповання та загрожувати безпеці наших військ і союзників
Нагадаємо
Уряд Сполучених Штатів оголосив про запровадження нових обмежень проти Ірану, назвавши їх "найбільшим пакетом санкцій" з 2018 року, що вводиться проти судноплавної імперії, пов'язаної з режимом у Тегерані.