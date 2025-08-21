США ввели новые санкции против иранского «теневого флота»

$41.380.02
14:24 • 14427 просмотра
Defence City принят – какова ситуация с резидентством украинской авиации?
Эксклюзив
21 августа, 12:55 • 16355 просмотра
Вмешательство Кабмина в маркетинговые соглашения между фармпроизводителями и аптеками угрожает конкуренции и развитию сферы - Американская торговая палата
Эксклюзив
21 августа, 12:13 • 22942 просмотра
Депутаты обжалуют в КСУ закон, лишающий акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, доступа к правосудию - нардеп
21 августа, 11:27 • 14460 просмотра
Свириденко: правительство готовит 155 школ к возвращению к офлайн-обучению и обещает горячие обеды для учеников с 1-го по 11-й классы
Эксклюзив
21 августа, 10:22 • 26638 просмотра
Министерство социальной политики, семьи и единства продолжит работу над платформой для украинцев за рубежом
21 августа, 07:38 • 65979 просмотра
"Фламинго" с радиусом 3000 км: Зеленский рассказал об успехах украинской ракетной программы
21 августа, 06:16 • 74364 просмотра
546 из 574 российских дронов и 31 из 40 ракет обезврежены над Украиной, в том числе один из 4 "Кинжалов"
21 августа, 05:30 • 77220 просмотра
Вице-президент США Вэнс: Европе придется взять на себя "львиную долю" расходов по гарантиям безопасности для Украины
20 августа, 15:55 • 99538 просмотра
США ввели санкции против судей Международного уголовного суда
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 226220 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Поручение Президента по удешевлению лекарств остается невыполненным – эксперт
21 августа, 10:15
В Киеве работает ПВО на фоне угрозы вражеских дронов
21 августа, 10:49
Чешский президент Петр Павел: временные территориальные уступки в Украине – «меньшее зло» ради мира
21 августа, 11:10
Зеленская: 44% украинских детей имеют признаки потенциального ПТСР
21 августа, 11:55
Белый дом высмеял идею рф стать одним из гарантов безопасности Украины
публикации
Defence City принят – какова ситуация с резидентством украинской авиации?
Депутаты обжалуют в КСУ закон, лишающий акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, доступа к правосудию - нардеп
Эксклюзив
21 августа, 12:13 • 22937 просмотра
Поручение Президента по удешевлению лекарств остается невыполненным – эксперт
21 августа, 10:15
Народные депутаты еще в 2020 году предупреждали о правовой коллизии, которая теперь лишила акционеров банков доступа к правосудию
20 августа, 12:11
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 226204 просмотра
Холли Берри отпраздновала 59-й день рождения на Бора-Бора и поделилась эффектными снимками в бикини
20 августа, 12:51
Valentino назначил Риккардо Беллини новым генеральным директором
20 августа, 12:45
Звезда "Звездных войн" рассказал, что размышлял об эмиграции из-за переизбрания Трампа
20 августа, 11:47
Звезда "Purple Rain" судится с наследниками Prince из-за имени "Аполлония"
20 августа, 09:18
Евровидение-2026 состоится в Вене: "Винер Штадтхалле" снова станет ареной мирового шоу
20 августа, 08:11
США ввели новые санкции против иранского «теневого флота»

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Министерство финансов США ввело новые санкции против Ирана, нацеленные на сеть компаний и судов, перевозящих иранскую нефть. Санкции касаются гражданина Греции Антониоса Маргаритиса и его сети, способствовавшей незаконному экспорту нефти.

США ввели новые санкции против иранского «теневого флота»

Министерство финансов США объявило о введении новых санкций против Ирана, направленных на сеть компаний и судов, задействованных в перевозке и продаже иранской нефти. Об этом пишет УНН со ссылкой на Минфин США.

Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США еще больше подрывает экспорт иранской нефти, введя санкции против гражданина Греции Антониоса Маргаритиса, его сети компаний и почти десятка судов, участвующих в теневом флоте Ирана

- говорится в сообщении.

Сообщается, что Маргаритис использовал свой многолетний опыт работы в судоходной отрасли для незаконного содействия транспортировке и продаже иранской нефти. Несколько других судов и операторов также сегодня подверглись санкциям за их роль в содействии экспорту иранской нефти, что генерирует доход, способствующий передовым программам Ирана по разработке вооружений.

Сегодняшние меры против Маргаритиса и его сети ослабляют способность Тегерана финансировать свои программы по разработке современных вооружений, поддерживать террористические группировки и угрожать безопасности наших войск и союзников

- заявил министр финансов США Скотт Бессент.

Напомним

Правительство Соединенных Штатов объявило о введении новых ограничений против Ирана, назвав их "крупнейшим пакетом санкций" с 2018 года, вводимым против судоходной империи, связанной с режимом в Тегеране.

Павел Башинский

Новости Мира
Нефть
Скотт Бессент
Министерство финансов Соединенных Штатов Америки
Тегеран
Bilohiria
Греция
Соединённые Штаты
Иран