США ввели новые санкции против иранского «теневого флота»
Киев • УНН
Министерство финансов США ввело новые санкции против Ирана, нацеленные на сеть компаний и судов, перевозящих иранскую нефть. Санкции касаются гражданина Греции Антониоса Маргаритиса и его сети, способствовавшей незаконному экспорту нефти.
Министерство финансов США объявило о введении новых санкций против Ирана, направленных на сеть компаний и судов, задействованных в перевозке и продаже иранской нефти. Об этом пишет УНН со ссылкой на Минфин США.
Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США еще больше подрывает экспорт иранской нефти, введя санкции против гражданина Греции Антониоса Маргаритиса, его сети компаний и почти десятка судов, участвующих в теневом флоте Ирана
Сообщается, что Маргаритис использовал свой многолетний опыт работы в судоходной отрасли для незаконного содействия транспортировке и продаже иранской нефти. Несколько других судов и операторов также сегодня подверглись санкциям за их роль в содействии экспорту иранской нефти, что генерирует доход, способствующий передовым программам Ирана по разработке вооружений.
Сегодняшние меры против Маргаритиса и его сети ослабляют способность Тегерана финансировать свои программы по разработке современных вооружений, поддерживать террористические группировки и угрожать безопасности наших войск и союзников
Правительство Соединенных Штатов объявило о введении новых ограничений против Ирана, назвав их "крупнейшим пакетом санкций" с 2018 года, вводимым против судоходной империи, связанной с режимом в Тегеране.