На фронті протягом доби відбулося 120 бойових зіткнень, під Покровськом найважче – Генштаб
Київ • УНН
31 грдня на фронті зафіксовано 120 бойових зіткнень, російські війська завдали 46 авіаударів та застосували 4659 дронів. Найбільш напружена ситуація залишається на Покровському напрямку, де ворог 27 разів намагався прорвати оборону.
Станом на 22:00 31 грудня ситуація на лінії фронту залишається напруженою. Протягом доби зафіксовано 120 бойових зіткнень. російські війська завдали 46 авіаударів (94 КАБи), застосували 4659 дронів-камікадзе та здійснили понад 2600 обстрілів позицій ЗСУ. Про це повідомив Генштаб, пише УНН.
Деталі
Покровський напрямок: найгарячіша точка фронту. Ворог 27 разів намагався прорвати оборону в районах Покровська, Мирнограда та навколишніх селищ. Сили оборони знешкодили 84 окупанти та знищили понад 40 одиниць техніки, включно з автомобілями, спецтехнікою та пунктами управління БпЛА.
Костянтинівський напрямок – окупанти здійснили 16 атак, сконцентрувавши зусилля в районах Олександро-Шультиного, Плещіївки та Торського.
Олександрівський та Гуляйпільський напрямки: українські підрозділи зупинили по 14 ворожих атак на кожному з напрямків. Бої точилися поблизу Гуляйполя, Білогір’я та Злагоди.
Лиманський та Куп’янський напрямки: зафіксовано 10 та 6 штурмових дій відповідно. Станом на вечір декілька боєзіткнень у районах Глушківки та Зарічного ще тривали.
Північно-Слобожанський та Курський напрямки: ворог здійснив 69 обстрілів наших позицій, зокрема з реактивних систем залпового вогню.
На інших ділянках фронту, зокрема Краматорському та Придніпровському, наступальних дій ворога не зафіксовано, проте загарбники продовжують активно застосовувати авіацію для ударів по населених пунктах.
