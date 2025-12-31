На фронті протягом доби відбулося 120 бойових зіткнень, під Покровськом найважче – Генштаб

Станом на 22:00 31 грудня ситуація на лінії фронту залишається напруженою. Протягом доби зафіксовано 120 бойових зіткнень. російські війська завдали 46 авіаударів (94 КАБи), застосували 4659 дронів-камікадзе та здійснили понад 2600 обстрілів позицій ЗСУ. Про це повідомив Генштаб, пише УНН.

Деталі

Покровський напрямок: найгарячіша точка фронту. Ворог 27 разів намагався прорвати оборону в районах Покровська, Мирнограда та навколишніх селищ. Сили оборони знешкодили 84 окупанти та знищили понад 40 одиниць техніки, включно з автомобілями, спецтехнікою та пунктами управління БпЛА.

Костянтинівський напрямок – окупанти здійснили 16 атак, сконцентрувавши зусилля в районах Олександро-Шультиного, Плещіївки та Торського.

Олександрівський та Гуляйпільський напрямки: українські підрозділи зупинили по 14 ворожих атак на кожному з напрямків. Бої точилися поблизу Гуляйполя, Білогір’я та Злагоди.

Лиманський та Куп’янський напрямки: зафіксовано 10 та 6 штурмових дій відповідно. Станом на вечір декілька боєзіткнень у районах Глушківки та Зарічного ще тривали.

Північно-Слобожанський та Курський напрямки: ворог здійснив 69 обстрілів наших позицій, зокрема з реактивних систем залпового вогню.

На інших ділянках фронту, зокрема Краматорському та Придніпровському, наступальних дій ворога не зафіксовано, проте загарбники продовжують активно застосовувати авіацію для ударів по населених пунктах.

