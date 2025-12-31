$42.390.17
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
Избраны независимые члены наблюдательного совета Энергоатома: что о них известно
Возвращение Трампа в Белый дом, возобновление переговоров между Украиной и РФ: главные политические события 2025 года
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографикиPhoto
ГУРкот под елку: военная разведка и пограничники поразили нефтяной терминал и НПЗ в краснодарском краеPhotoVideo
Европейские страны готовы развернуть до 15 000 военных для безопасности Украины - Welt
Астрологическое руководство на 2026 год: когда нас ждет коридор затмений и почему не стоит бояться ретроградного Меркурия
путин делает все для выхода из мирного процесса и продолжения войны - ЦПД
Курс гривны в 2026 году: эксперт рассказал, чего ожидать в следующем году
На фронте за сутки произошло 120 боевых столкновений, под Покровском тяжелее всего – Генштаб

Киев • УНН

31 декабря на фронте зафиксировано 120 боевых столкновений, российские войска нанесли 46 авиаударов и применили 4659 дронов. Наиболее напряженная ситуация остается на Покровском направлении, где враг 27 раз пытался прорвать оборону.

На фронте за сутки произошло 120 боевых столкновений, под Покровском тяжелее всего – Генштаб

По состоянию на 22:00 31 декабря ситуация на линии фронта остается напряженной. В течение суток зафиксировано 120 боевых столкновений. российские войска нанесли 46 авиаударов (94 КАБа), применили 4659 дронов-камикадзе и совершили более 2600 обстрелов позиций ВСУ. Об этом сообщил Генштаб, пишет УНН.

Подробности

Покровское направление: самая горячая точка фронта. Враг 27 раз пытался прорвать оборону в районах Покровска, Мирнограда и окрестных поселков. Силы обороны обезвредили 84 оккупанта и уничтожили более 40 единиц техники, включая автомобили, спецтехнику и пункты управления БпЛА.

Константиновское направление – оккупанты совершили 16 атак, сконцентрировав усилия в районах Александро-Шультино, Плещеевки и Торского.

Александровское и Гуляйпольское направления: украинские подразделения остановили по 14 вражеских атак на каждом из направлений. Бои шли вблизи Гуляйполя, Белогорья и Злагоды.

Лиманское и Купянское направления: зафиксировано 10 и 6 штурмовых действий соответственно. По состоянию на вечер несколько боестолкновений в районах Глушковки и Заречного еще продолжались.

Северо-Слобожанское и Курское направления: враг совершил 69 обстрелов наших позиций, в том числе из реактивных систем залпового огня.

На других участках фронта, в частности Краматорском и Приднепровском, наступательных действий врага не зафиксировано, однако захватчики продолжают активно применять авиацию для ударов по населенным пунктам.

Степан Гафтко

