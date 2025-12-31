На фронте за сутки произошло 120 боевых столкновений, под Покровском тяжелее всего – Генштаб
Киев • УНН
31 декабря на фронте зафиксировано 120 боевых столкновений, российские войска нанесли 46 авиаударов и применили 4659 дронов. Наиболее напряженная ситуация остается на Покровском направлении, где враг 27 раз пытался прорвать оборону.
По состоянию на 22:00 31 декабря ситуация на линии фронта остается напряженной. В течение суток зафиксировано 120 боевых столкновений. российские войска нанесли 46 авиаударов (94 КАБа), применили 4659 дронов-камикадзе и совершили более 2600 обстрелов позиций ВСУ. Об этом сообщил Генштаб, пишет УНН.
Подробности
Покровское направление: самая горячая точка фронта. Враг 27 раз пытался прорвать оборону в районах Покровска, Мирнограда и окрестных поселков. Силы обороны обезвредили 84 оккупанта и уничтожили более 40 единиц техники, включая автомобили, спецтехнику и пункты управления БпЛА.
Константиновское направление – оккупанты совершили 16 атак, сконцентрировав усилия в районах Александро-Шультино, Плещеевки и Торского.
Александровское и Гуляйпольское направления: украинские подразделения остановили по 14 вражеских атак на каждом из направлений. Бои шли вблизи Гуляйполя, Белогорья и Злагоды.
Лиманское и Купянское направления: зафиксировано 10 и 6 штурмовых действий соответственно. По состоянию на вечер несколько боестолкновений в районах Глушковки и Заречного еще продолжались.
Северо-Слобожанское и Курское направления: враг совершил 69 обстрелов наших позиций, в том числе из реактивных систем залпового огня.
На других участках фронта, в частности Краматорском и Приднепровском, наступательных действий врага не зафиксировано, однако захватчики продолжают активно применять авиацию для ударов по населенным пунктам.
