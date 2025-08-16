На фронті відбулось 68 боєзіткнеь: найгарячіше на Покровському напрямку - Генштаб

$41.450.00
48.440.00
ukenru
13:32 • 2320 перегляди
Перед візитом Зеленського до Вашингтона: лідери "коаліції охочих" завтра проведуть відеозустріч
12:47 • 7744 перегляди
Маємо успіхи на надзвичайно складних ділянках під Добропіллям і Покровськом: Зеленський провів засідання Ставки
Ексклюзив
10:46 • 15321 перегляди
Саміт Трампа та путіна на Алясці: що змінилося для України
09:52 • 20464 перегляди
Лідери Європи зробили заяву після розмови з Зеленським і Трампом про саміт на Алясці: що сказали про території та гарантії безпеки
08:59 • 24187 перегляди
Зеленський у понеділок прибуде до Білого дому, потім можлива зустріч з путіним - Трамп
16 серпня, 07:28 • 35556 перегляди
Зеленський підтвердив тривалу розмову з Трампом про підсумки саміту з путіним: збирається у Вашингтон у понеділок
15 серпня, 23:06 • 178934 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
15 серпня, 20:15 • 173815 перегляди
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
15 серпня, 20:08 • 129243 перегляди
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
15 серпня, 19:11 • 118322 перегляди
Трамп та путін зустрілись на АлясціPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+27°
3.5м/с
33%
749мм
Популярнi новини
Тисячі іноземних найманців у лавах рф не можуть покинути фронт після закінчення контракту - проєкт "Хочу жить" 16 серпня, 03:52 • 38874 перегляди
Трамп мав довгу розмову із Зеленським на зворотному рейсі з Аляски - CNN16 серпня, 06:49 • 38739 перегляди
У США жінка знайшла в алмазному парку білий діамант вартістю майже 30 000 доларів PhotoVideo16 серпня, 07:05 • 19431 перегляди
Посли ЄС екстрено збираються після зустрічі Трампа та путіна16 серпня, 07:47 • 28714 перегляди
Вибух на пороховому заводі в рф: загинуло 11 осіб і 130 поранені Photo09:33 • 13285 перегляди
Публікації
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 269391 перегляди
Ми-8 нищать дрони рф, а їх ремонт контролюватиме компанія з орбіти російського ОПК - на чию користь це рішення?15 серпня, 10:28 • 233109 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 238835 перегляди
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогівPhoto15 серпня, 07:14 • 250053 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 331301 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Кір Стармер
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Аляска
Європа
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
У США жінка знайшла в алмазному парку білий діамант вартістю майже 30 000 доларів PhotoVideo16 серпня, 07:05 • 19703 перегляди
Рекордний марсіанський метеорит за $5,3 млн і його продаж спровокував міжнародний скандал16 серпня, 03:37 • 25698 перегляди
Актор Том Круз відмовився від запрошення Трампа на вручення Премії Центру Кеннеді15 серпня, 20:50 • 77520 перегляди
Netflix показав трейлер другої частини другого сезону "Венздей"Video14 серпня, 14:12 • 147208 перегляди
Прісциллу Преслі звинуватили у "відключенні" доньки від апарату життєзабезпечення: вдова музиканта відкинула позов на 50 млн доларів14 серпня, 09:44 • 226147 перегляди
Актуальне
Fox News
The Times
The Guardian
Безпілотний літальний апарат
Facebook

На фронті відбулось 68 боєзіткнеь: найгарячіше на Покровському напрямку - Генштаб

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Від початку доби на фронті відбулося 68 бойових зіткнень. На Покровському напрямку Сили оборони відбили 24 ворожі атаки, бої тривають у двох локаціях.

На фронті відбулось 68 боєзіткнеь: найгарячіше на Покровському напрямку - Генштаб

Від початку доби суботи, 16 серпня, на російсько-українському фронті відбулось 68 бойових зіткнень. Сили оборони відбили 24 ворожі атаки на Покровському напрямку, бої тривають у двох локаціях. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 16:00, пише УНН.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила 14 атак на позиції українських підрозділів поблизу населених пунктів Карпівка, Зелена Долина, Колодязі та у бік Серебрянки та Григорівки, два боєзіткнення тривають

- йдеться у повідомленні.

Один раз окупанти намагались йти вперед на Сіверському напрямку, агресор проявляв активність в районі Григорівки.

На Краматорському напрямку на даний час атакувальних дій агресора не зафіксовано.

На Торецькому напрямку ворог здійснив чотири штурмові дії у районах Торецька, Диліївки та у бік Плещіївки. Один бій триває досі.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 26 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Полтавка, Володимирівка, Нове Шахове, Новоекономічне, Родинське, Промінь, Лисівка, Чунишине, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове, Муравка та Філія. Сили оборони стримують натиск та відбили 24 атаки противника, досі бої тривають у двох локаціях.

На Новопавлівському напрямку ворог намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Новохацьке, Вільне Поле, Мирне, Воскресенка, Маліївка та Ольгівське. Сили оборони вже відбили чотири ворожих штурми, ще чотири зіткнення тривають.

На Гуляйпільському напрямку авіаційного удару зазнав населений пункт Білогір’я; на Оріхівському - під ворожими КАБами опинились Преображенка та Оріхів.

На Придніпровському напрямку ворог двічі марно намагався наблизитись до наших оборонців, також завдав авіаудару по району населеного пункту Козацьке.

На решті напрямків –  без особливих змін.

Ворог захопив Попів Яр на Добропільському напрямку, Івано-Дарʼївку на Сіверському - ОСУВ "Дніпро"16.08.25, 09:28 • 6142 перегляди

Ольга Розгон

Війна
Покровськ
Дніпропетровська область
Генеральний штаб Збройних сил України
Лиман (місто)
Білогір'я
Гуляйполе
Сіверськ
Торецьк
Україна
Краматорськ