На фронті відбулось 68 боєзіткнеь: найгарячіше на Покровському напрямку - Генштаб
Київ • УНН
Від початку доби на фронті відбулося 68 бойових зіткнень. На Покровському напрямку Сили оборони відбили 24 ворожі атаки, бої тривають у двох локаціях.
Від початку доби суботи, 16 серпня, на російсько-українському фронті відбулось 68 бойових зіткнень. Сили оборони відбили 24 ворожі атаки на Покровському напрямку, бої тривають у двох локаціях. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 16:00, пише УНН.
На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила 14 атак на позиції українських підрозділів поблизу населених пунктів Карпівка, Зелена Долина, Колодязі та у бік Серебрянки та Григорівки, два боєзіткнення тривають
Один раз окупанти намагались йти вперед на Сіверському напрямку, агресор проявляв активність в районі Григорівки.
На Краматорському напрямку на даний час атакувальних дій агресора не зафіксовано.
На Торецькому напрямку ворог здійснив чотири штурмові дії у районах Торецька, Диліївки та у бік Плещіївки. Один бій триває досі.
На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 26 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Полтавка, Володимирівка, Нове Шахове, Новоекономічне, Родинське, Промінь, Лисівка, Чунишине, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове, Муравка та Філія. Сили оборони стримують натиск та відбили 24 атаки противника, досі бої тривають у двох локаціях.
На Новопавлівському напрямку ворог намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Новохацьке, Вільне Поле, Мирне, Воскресенка, Маліївка та Ольгівське. Сили оборони вже відбили чотири ворожих штурми, ще чотири зіткнення тривають.
На Гуляйпільському напрямку авіаційного удару зазнав населений пункт Білогір’я; на Оріхівському - під ворожими КАБами опинились Преображенка та Оріхів.
На Придніпровському напрямку ворог двічі марно намагався наблизитись до наших оборонців, також завдав авіаудару по району населеного пункту Козацьке.
На решті напрямків – без особливих змін.
