На фронте произошло 68 боестолкновений: горячее всего на Покровском направлении - Генштаб

С начала суток субботы, 16 августа, на российско-украинском фронте произошло 68 боевых столкновений. Силы обороны отбили 24 вражеские атаки на Покровском направлении, бои продолжаются в двух локациях. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 16:00, пишет УНН.

На Лиманском направлении захватническая армия совершила 14 атак на позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Карповка, Зеленая Долина, Колодези и в сторону Серебрянки и Григоровки, два боестолкновения продолжаются - говорится в сообщении.

Один раз оккупанты пытались идти вперед на Северском направлении, агрессор проявлял активность в районе Григоровки.

На Краматорском направлении в настоящее время атакующих действий агрессора не зафиксировано.

На Торецком направлении враг совершил четыре штурмовых действия в районах Торецка, Дылеевки и в сторону Плещеевки. Один бой продолжается до сих пор.

На Покровском направлении российские захватчики совершили 26 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Полтавка, Владимировка, Новое Шахово, Новоекономическое, Родинское, Проминь, Лысовка, Чунишино, Зверово, Котлино, Удачное, Орехово, Муравка и Филиал. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 24 атаки противника, до сих пор бои продолжаются в двух локациях.

На Новопавловском направлении враг пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Новохацкое, Вольное Поле, Мирное, Воскресенка, Малеевка и Ольговское. Силы обороны уже отбили четыре вражеских штурма, еще четыре столкновения продолжаются.

На Гуляйпольском направлении авиационному удару подвергся населенный пункт Белогорье; на Ореховском - под вражескими КАБами оказались Преображенка и Орехов.

На Приднепровском направлении враг дважды тщетно пытался приблизиться к нашим защитникам, также нанес авиаудар по району населенного пункта Казацкое.

На остальных направлениях – без особых изменений.

Враг захватил Попов Яр на Добропольском направлении, Ивано-Дарьевку на Северском - ОСУВ "Днепр"