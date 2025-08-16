На фронте произошло 68 боестолкновений: горячее всего на Покровском направлении - Генштаб

$41.450.00
48.440.00
ukenru
13:32 • 5558 просмотра
Перед визитом Зеленского в Вашингтон: лидеры "коалиции желающих" завтра проведут видеовстречу
12:47 • 11164 просмотра
Имеем успехи на чрезвычайно сложных участках под Добропольем и Покровском: Зеленский провел заседание Ставки
Эксклюзив
10:46 • 17512 просмотра
Саммит Трампа и путина на Аляске: что изменилось для Украины
09:52 • 22553 просмотра
Лидеры Европы сделали заявление после разговора с Зеленским и Трампом о саммите на Аляске: что сказали о территориях и гарантиях безопасности
08:59 • 25880 просмотра
Зеленский в понедельник прибудет в Белый дом, затем возможна встреча с путиным - Трамп
16 августа, 07:28 • 36656 просмотра
Зеленский подтвердил длительный разговор с Трампом об итогах саммита с путиным: собирается в Вашингтон в понедельник
15 августа, 23:06 • 183600 просмотра
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
15 августа, 20:15 • 176562 просмотра
Британия разместит войска в Украине в течение недели после прекращения огня - The Telegraph
15 августа, 20:08 • 131923 просмотра
Переговоры на Аляске: США рассматривают санкции против нефтяных гигантов рф для прекращения войны
15 августа, 19:11 • 120882 просмотра
Трамп и путин встретились на АляскеPhoto
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+27°
3.6м/с
33%
749мм
Популярные новости
Трамп разговаривает с Зеленским и другими лидерами - Белый дом16 августа, 06:39 • 10754 просмотра
Трамп имел долгий разговор с Зеленским на обратном рейсе с Аляски - CNN16 августа, 06:49 • 40506 просмотра
В США женщина нашла в алмазном парке белый бриллиант стоимостью почти 30 000 долларовPhotoVideo16 августа, 07:05 • 21654 просмотра
Послы ЕС экстренно собираются после встречи Трампа и путина16 августа, 07:47 • 30359 просмотра
Взрыв на пороховом заводе в РФ: погибло 11 человек и 130 ранены Photo09:33 • 14792 просмотра
публикации
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 274121 просмотра
Ми-8 уничтожают дроны рф, а их ремонт будет контролировать компания из орбиты российского ОПК – в чью пользу это решение?15 августа, 10:28 • 237167 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 242742 просмотра
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пироговPhoto15 августа, 07:14 • 253676 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 334720 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Кир Стармер
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Европа
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
В США женщина нашла в алмазном парке белый бриллиант стоимостью почти 30 000 долларовPhotoVideo16 августа, 07:05 • 21808 просмотра
Рекордный марсианский метеорит за $5,3 млн и его продажа спровоцировали международный скандал16 августа, 03:37 • 26428 просмотра
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»Video14 августа, 14:12 • 148917 просмотра
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов14 августа, 09:44 • 227755 просмотра
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов13 августа, 14:38 • 164236 просмотра
Актуальное
Фокс Ньюс
Таймс
Хранитель
Беспилотный летательный аппарат
Facebook

На фронте произошло 68 боестолкновений: горячее всего на Покровском направлении - Генштаб

Киев • УНН

 • 1896 просмотра

С начала суток на фронте произошло 68 боевых столкновений. На Покровском направлении Силы обороны отбили 24 вражеские атаки, бои продолжаются в двух локациях.

На фронте произошло 68 боестолкновений: горячее всего на Покровском направлении - Генштаб

С начала суток субботы, 16 августа, на российско-украинском фронте произошло 68 боевых столкновений. Силы обороны отбили 24 вражеские атаки на Покровском направлении, бои продолжаются в двух локациях. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 16:00, пишет УНН.

На Лиманском направлении захватническая армия совершила 14 атак на позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Карповка, Зеленая Долина, Колодези и в сторону Серебрянки и Григоровки, два боестолкновения продолжаются

- говорится в сообщении.

Один раз оккупанты пытались идти вперед на Северском направлении, агрессор проявлял активность в районе Григоровки.

На Краматорском направлении в настоящее время атакующих действий агрессора не зафиксировано.

На Торецком направлении враг совершил четыре штурмовых действия в районах Торецка, Дылеевки и в сторону Плещеевки. Один бой продолжается до сих пор.

На Покровском направлении российские захватчики совершили 26 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Полтавка, Владимировка, Новое Шахово, Новоекономическое, Родинское, Проминь, Лысовка, Чунишино, Зверово, Котлино, Удачное, Орехово, Муравка и Филиал. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 24 атаки противника, до сих пор бои продолжаются в двух локациях.

На Новопавловском направлении враг пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Новохацкое, Вольное Поле, Мирное, Воскресенка, Малеевка и Ольговское. Силы обороны уже отбили четыре вражеских штурма, еще четыре столкновения продолжаются.

На Гуляйпольском направлении авиационному удару подвергся населенный пункт Белогорье; на Ореховском - под вражескими КАБами оказались Преображенка и Орехов.

На Приднепровском направлении враг дважды тщетно пытался приблизиться к нашим защитникам, также нанес авиаудар по району населенного пункта Казацкое.

На остальных направлениях – без особых изменений.

Враг захватил Попов Яр на Добропольском направлении, Ивано-Дарьевку на Северском - ОСУВ "Днепр"16.08.25, 09:28 • 6216 просмотров

Ольга Розгон

Война
Покровск
Днепропетровская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Лайман, Украина
Bilohiria
Гуляйполе
Северск
Торецк
Украина
Краматорск