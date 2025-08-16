$41.450.06
15 августа, 23:06 • 72320 просмотра
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
15 августа, 20:15 • 96697 просмотра
Британия разместит войска в Украине в течение недели после прекращения огня - The Telegraph
15 августа, 20:08 • 62771 просмотра
Переговоры на Аляске: США рассматривают санкции против нефтяных гигантов рф для прекращения войны
15 августа, 19:11 • 59052 просмотра
Трамп и путин встретились на АляскеPhoto
15 августа, 18:26 • 55027 просмотра
Украинские военные остановили продвижение врага на Покровском направлении: зачищены семь населенных пунктов
15 августа, 11:40 • 110073 просмотра
Макрон и Зеленский переговорили перед саммитом Трампа и путина, договорились о встрече после Аляски
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 189998 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 09:59 • 85385 просмотра
Нардеп Владимир Крейденко: сохранение и развитие отечественного авиапрома - вопрос национального суверенитета и технологической независимости
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 173414 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 08:34 • 57084 просмотра
Судьи отступили от собственной практики Верховного Суда при рассмотрении дела банка "Конкорд" - экс-судья
Враг захватил Попов Яр на Добропольском направлении, Ивано-Дарьевку на Северском - ОСУВ "Днепр"

Киев • УНН

 • 1156 просмотра

Российские войска захватили Попов Яр на Добропольском направлении и Ивано-Дарьевку на Северском. Враг продолжает активные наступательные действия на нескольких направлениях.

Враг захватил Попов Яр на Добропольском направлении, Ивано-Дарьевку на Северском - ОСУВ "Днепр"

российские захватчики продолжают активные наступательные действия. Им удалось захватить Попов Яр на Добропольском направлении и Ивано-Дарьевку на Северском направлении, пишет УНН со ссылкой на ОСГВ "Днепр".

Детали

Сообщается, что на Южно-Слобожанском направлении враг безуспешно атаковал в Волчанске. Противник возобновил наступательные действия в направлении Мелового и Хатнего на Великобурлукском направлении. В поддержку действий своих штурмовых подразделений увеличил применение авиации с применением и использованием управляемых авиабомб.

Купянское направление

Украинскими воинами были отбиты попытки российских захватчиков улучшить тактическое положение вблизи Петропавловки, Загрызового и Колодязного.

Лиманское направление

Бойцы сил обороны дали отпор штурмовым действиям захватчиков возле Карповки, Среднего, Шандриголового и в Серебрянском лесничестве.

Северское направление

Враг вел безуспешные наступательные действия в районе Григоровки, Переездного, Федоровки и Серебрянки. Силы противника оккупировали Ивано-Дарьевку.

На Краматорском и Торецком направлениях

Штурмовые действия оккупантов были направлены на наши позиции неподалеку Василевки, Плещеевки и Яблоновки. Все вражеские атаки успеха не имели.

Украинские военные показали, как россияне пытаются просачиваться малыми группами на Покровском направлении14.08.25, 15:55 • 3788 просмотров

Добропольское направление

оккупационная армия безуспешно атаковала подразделения наших войск возле населенных пунктов Затишок, Русин Яр, Полтавка и Владимировка. Противник вытеснил украинские подразделения и оккупировал Попов Яр. Враг пытается расширить зону контроля возле Нового Шахового. Также россияне активизировали наступление в сторону Ивановки. Продолжаются мероприятия по ликвидации вражеских сил. 

Покровское направление

российская армия не оставляет попыток блокировать Покровско-Мирноградскую агломерацию. За прошедшие сутки отмечены наступательные действия в районах населенных пунктов Родинское, Миролюбовка, Покровск, Новоэкономическое, Новоукраинка, Зверово. Также с целью выхода на админграницу Донецкой области противник атаковал в районе Удачного и Дачного. Силы обороны сдерживают натиск, уничтожая превосходящие силы оккупантов.

На Новопавловском направлении российские захватчики сосредоточили свои атакующие усилия в районе Филии, Толстого, Малиевки, Новогеоргиевки, Ольговского и Камышевахи. Продолжаются тяжелые бои, противник, не считаясь с потерями в живой силе и технике, пытается развить наступление.

Дополнение

На Покровском направлении сосредоточено более 100 тысяч военных РФ, несмотря на значительные потери. Враг продолжает перебрасывать живую силу с Новопавловского направления, что свидетельствует о важности этого региона для россиян.

Павел Зинченко

Война
Волчанск
Покровск
Донецкая область
Всемирный банк
Всемирная организация здравоохранения
НАТО
Организация Объединенных Наций
Торецк
Украина