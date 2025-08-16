Враг захватил Попов Яр на Добропольском направлении, Ивано-Дарьевку на Северском - ОСУВ "Днепр"
Киев • УНН
Российские войска захватили Попов Яр на Добропольском направлении и Ивано-Дарьевку на Северском. Враг продолжает активные наступательные действия на нескольких направлениях.
российские захватчики продолжают активные наступательные действия. Им удалось захватить Попов Яр на Добропольском направлении и Ивано-Дарьевку на Северском направлении, пишет УНН со ссылкой на ОСГВ "Днепр".
Детали
Сообщается, что на Южно-Слобожанском направлении враг безуспешно атаковал в Волчанске. Противник возобновил наступательные действия в направлении Мелового и Хатнего на Великобурлукском направлении. В поддержку действий своих штурмовых подразделений увеличил применение авиации с применением и использованием управляемых авиабомб.
Купянское направление
Украинскими воинами были отбиты попытки российских захватчиков улучшить тактическое положение вблизи Петропавловки, Загрызового и Колодязного.
Лиманское направление
Бойцы сил обороны дали отпор штурмовым действиям захватчиков возле Карповки, Среднего, Шандриголового и в Серебрянском лесничестве.
Северское направление
Враг вел безуспешные наступательные действия в районе Григоровки, Переездного, Федоровки и Серебрянки. Силы противника оккупировали Ивано-Дарьевку.
На Краматорском и Торецком направлениях
Штурмовые действия оккупантов были направлены на наши позиции неподалеку Василевки, Плещеевки и Яблоновки. Все вражеские атаки успеха не имели.
Добропольское направление
оккупационная армия безуспешно атаковала подразделения наших войск возле населенных пунктов Затишок, Русин Яр, Полтавка и Владимировка. Противник вытеснил украинские подразделения и оккупировал Попов Яр. Враг пытается расширить зону контроля возле Нового Шахового. Также россияне активизировали наступление в сторону Ивановки. Продолжаются мероприятия по ликвидации вражеских сил.
Покровское направление
российская армия не оставляет попыток блокировать Покровско-Мирноградскую агломерацию. За прошедшие сутки отмечены наступательные действия в районах населенных пунктов Родинское, Миролюбовка, Покровск, Новоэкономическое, Новоукраинка, Зверово. Также с целью выхода на админграницу Донецкой области противник атаковал в районе Удачного и Дачного. Силы обороны сдерживают натиск, уничтожая превосходящие силы оккупантов.
На Новопавловском направлении российские захватчики сосредоточили свои атакующие усилия в районе Филии, Толстого, Малиевки, Новогеоргиевки, Ольговского и Камышевахи. Продолжаются тяжелые бои, противник, не считаясь с потерями в живой силе и технике, пытается развить наступление.
Дополнение
На Покровском направлении сосредоточено более 100 тысяч военных РФ, несмотря на значительные потери. Враг продолжает перебрасывать живую силу с Новопавловского направления, что свидетельствует о важности этого региона для россиян.