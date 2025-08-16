Враг захватил Попов Яр на Добропольском направлении, Ивано-Дарьевку на Северском - ОСУВ "Днепр"

российские захватчики продолжают активные наступательные действия. Им удалось захватить Попов Яр на Добропольском направлении и Ивано-Дарьевку на Северском направлении, пишет УНН со ссылкой на ОСГВ "Днепр".

Детали

Сообщается, что на Южно-Слобожанском направлении враг безуспешно атаковал в Волчанске. Противник возобновил наступательные действия в направлении Мелового и Хатнего на Великобурлукском направлении. В поддержку действий своих штурмовых подразделений увеличил применение авиации с применением и использованием управляемых авиабомб.

Купянское направление

Украинскими воинами были отбиты попытки российских захватчиков улучшить тактическое положение вблизи Петропавловки, Загрызового и Колодязного.

Лиманское направление

Бойцы сил обороны дали отпор штурмовым действиям захватчиков возле Карповки, Среднего, Шандриголового и в Серебрянском лесничестве.

Северское направление

Враг вел безуспешные наступательные действия в районе Григоровки, Переездного, Федоровки и Серебрянки. Силы противника оккупировали Ивано-Дарьевку.

На Краматорском и Торецком направлениях

Штурмовые действия оккупантов были направлены на наши позиции неподалеку Василевки, Плещеевки и Яблоновки. Все вражеские атаки успеха не имели.

Украинские военные показали, как россияне пытаются просачиваться малыми группами на Покровском направлении

Добропольское направление

оккупационная армия безуспешно атаковала подразделения наших войск возле населенных пунктов Затишок, Русин Яр, Полтавка и Владимировка. Противник вытеснил украинские подразделения и оккупировал Попов Яр. Враг пытается расширить зону контроля возле Нового Шахового. Также россияне активизировали наступление в сторону Ивановки. Продолжаются мероприятия по ликвидации вражеских сил.

Покровское направление

российская армия не оставляет попыток блокировать Покровско-Мирноградскую агломерацию. За прошедшие сутки отмечены наступательные действия в районах населенных пунктов Родинское, Миролюбовка, Покровск, Новоэкономическое, Новоукраинка, Зверово. Также с целью выхода на админграницу Донецкой области противник атаковал в районе Удачного и Дачного. Силы обороны сдерживают натиск, уничтожая превосходящие силы оккупантов.

На Новопавловском направлении российские захватчики сосредоточили свои атакующие усилия в районе Филии, Толстого, Малиевки, Новогеоргиевки, Ольговского и Камышевахи. Продолжаются тяжелые бои, противник, не считаясь с потерями в живой силе и технике, пытается развить наступление.

Дополнение

На Покровском направлении сосредоточено более 100 тысяч военных РФ, несмотря на значительные потери. Враг продолжает перебрасывать живую силу с Новопавловского направления, что свидетельствует о важности этого региона для россиян.