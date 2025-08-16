Ворог захопив Попів Яр на Добропільському напрямку, Івано-Дарʼївку на Сіверському - ОСУВ "Дніпро"

російські загарбники продовжують активні наступальні дії. Їм вдалося захопити Попів Яр на Добропільському напрямку та Івано-Дар’ївку на Сіверському напрямку, пише УНН з посиланням на ОСУВ "Дніпро".

Деталі

Повідомляється, що на Південно-Слобожанському напрямку ворог безуспішно атакував у Вовчанську. Противник поновив наступальні дії у напрямку Мілового та Хатнього на Великобурлуцькому напрямку. У підтримку дій своїх штурмових підрозділів збільшив застосування авіації із застосуванням і використанням керованих авіабомб.

Купʼянський напрямок

Українськими воїнами було відбито спроби російських загарбників покращити тактичне положення поблизу Петропавлівки, Загризового та Колодязного.

Лиманський напрямок

Бійці сил оборони дали відсіч штурмовим діям загарбників біля Карпівки, Середнього, Шандриголового та у Серебрянському лісництві.

Сіверський напрямок

Ворог вів безуспішні наступальні дії у районі Григорівки, Переїзного, Федорівки та Серебрянки. Сили противника окупували Івано-Дарʼївку.

На Краматорському та Торецькому напрямках

Штурмові дії окупантів були спрямовані на наші позиції неподалік Василівки, Плещіївки та Яблунівки. Усі ворожі атаки успіху не мали.

Добропільський напрямок

окупаційна армія безуспішно атакувала підрозділи наших військ біля населених пунктів Затишок, Русин Яр, Полтавка та Володимирівка. Противник витіснив українські підрозділи та окупував Попів Яр. Ворог намагається розширити зону контролю біля Нового Шахового. Також росіяни активізували наступ в бік Іванівки. Тривають заходи з ліквідації ворожих сил.

Покровський напрямок

російська армія не полишає спроб блокувати Покровсько-Мирноградську агломерацію. Минулої доби відмічено наступальні дії в районах населених пунктів Родинське, Миролюбівка, Покровськ, Новоекономічне, Новоукраїнка, Звірове. Також з метою виходу на адмінкордон Донецької області противник атакував у районі Удачного та Дачного. Сили оборони стримують натиск, знищуючи переважаючі сили окупантів.

На Новопавлівському напрямку російські загарбники зосередили свої атакувальні зусилля в районі Філії, Толстого, Маліївки, Новогеоргіївки, Ольгівського та Комишувахи. Тривають важкі бої, противник, не рахуючись з втратами в живій силі і техніці, намагається розвинути наступ.

Доповнення

На Покровському напрямку зосереджено понад 100 тисяч військових рф, попри значні втрати. Ворог продовжує перекидати живу силу з Новопавлівського напрямку, що свідчить про важливість цього регіону для росіян.