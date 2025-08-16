$41.450.06
15 серпня, 23:06 • 72133 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
15 серпня, 20:15 • 96554 перегляди
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
15 серпня, 20:08 • 62651 перегляди
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
15 серпня, 19:11 • 58935 перегляди
Трамп та путін зустрілись на АлясціPhoto
15 серпня, 18:26 • 54921 перегляди
Українські військові зупинили просування ворога на Покровському напрямку: зачищено сім населених пунктів
15 серпня, 11:40 • 110022 перегляди
Макрон і Зеленський переговорили перед самітом Трампа та путіна, домовилися про зустріч після Аляски
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 189859 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 09:59 • 85373 перегляди
Нардеп Володимир Крейденко: збереження й розвиток вітчизняного авіапрому - питання національного суверенітету та технологічної незалежності
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 173292 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 08:34 • 57079 перегляди
Судді відступили від власної практики Верховного Суду під час розгляду справи банку "Конкорд" - екссуддя
Ворог захопив Попів Яр на Добропільському напрямку, Івано-Дарʼївку на Сіверському - ОСУВ "Дніпро"

Київ • УНН

 • 1108 перегляди

Російські війська захопили Попів Яр на Добропільському напрямку та Івано-Дарʼївку на Сіверському. Ворог продовжує активні наступальні дії на кількох напрямках.

Ворог захопив Попів Яр на Добропільському напрямку, Івано-Дарʼївку на Сіверському - ОСУВ "Дніпро"

російські загарбники продовжують активні наступальні дії. Їм вдалося захопити Попів Яр на Добропільському напрямку та Івано-Дар’ївку на Сіверському напрямку, пише УНН з посиланням на ОСУВ "Дніпро".

Деталі

Повідомляється, що на Південно-Слобожанському напрямку ворог безуспішно атакував у Вовчанську. Противник поновив наступальні дії у напрямку Мілового та Хатнього на Великобурлуцькому напрямку. У підтримку дій своїх штурмових підрозділів збільшив застосування авіації із застосуванням і використанням керованих авіабомб.

Купʼянський напрямок

Українськими воїнами було відбито спроби російських загарбників покращити тактичне положення поблизу Петропавлівки, Загризового та Колодязного.

Лиманський напрямок

Бійці сил оборони дали відсіч штурмовим діям загарбників біля Карпівки, Середнього, Шандриголового та у Серебрянському лісництві.

Сіверський напрямок

Ворог вів безуспішні наступальні дії у районі Григорівки, Переїзного, Федорівки та Серебрянки. Сили противника окупували Івано-Дарʼївку.

На Краматорському та Торецькому напрямках

Штурмові дії окупантів були спрямовані на наші позиції неподалік Василівки, Плещіївки та Яблунівки. Усі ворожі атаки успіху не мали.

Українські військові показали, як росіяни намагаються просочуватися малими групами на Покровському напрямку14.08.25, 15:55 • 3788 переглядiв

Добропільський напрямок

окупаційна армія безуспішно атакувала підрозділи наших військ біля населених пунктів Затишок, Русин Яр, Полтавка та Володимирівка. Противник витіснив українські підрозділи та окупував Попів Яр. Ворог намагається розширити зону контролю біля Нового Шахового. Також росіяни активізували наступ в бік Іванівки. Тривають заходи з ліквідації ворожих сил. 

Покровський напрямок

російська армія не полишає спроб блокувати Покровсько-Мирноградську агломерацію. Минулої доби відмічено наступальні дії в районах населених пунктів Родинське, Миролюбівка, Покровськ, Новоекономічне, Новоукраїнка, Звірове. Також з метою виходу на адмінкордон Донецької області противник атакував у районі Удачного та Дачного. Сили оборони стримують натиск, знищуючи переважаючі сили окупантів.

На Новопавлівському напрямку російські загарбники зосередили свої атакувальні зусилля в районі Філії, Толстого, Маліївки, Новогеоргіївки, Ольгівського та Комишувахи. Тривають важкі бої, противник, не рахуючись з втратами в живій силі і техніці, намагається розвинути наступ.

Доповнення

На Покровському напрямку зосереджено понад 100 тисяч військових рф, попри значні втрати. Ворог продовжує перекидати живу силу з Новопавлівського напрямку, що свідчить про важливість цього регіону для росіян.

Павло Зінченко

