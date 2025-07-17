Атака рф на Черкасскую область: один человек травмирован
Киев • УНН
В Каневской общине Черкасской области продолжается ликвидация последствий утренней атаки. Один человек получил легкие травмы, погибших нет.
В Черкасской области в результате утренней атаки российских войск на Каневскую громаду один человек травмирован, сообщил в четверг глава Черкасской ОВА Игорь Табурец в Telegram, пишет УНН.
В Каневской громаде продолжается ликвидация последствий утренней атаки. Работает оперативный штаб. К счастью, обошлось без погибших. По данным медиков, один человек травмирован: "легкий"
Глава ОВА поблагодарил "каждого, кто среагировал на воздушную тревогу и обезопасился! Это позволило избежать жертв российского террора". А всем службам - за слаженную работу.
Вражеский дрон атаковал объект инфраструктуры в Черкасской области17.07.25, 10:42 • 3888 просмотров