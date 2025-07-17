Вражеский дрон атаковал объект инфраструктуры в Черкасской области

В Черкасской области российские войска утром атаковали Каневскую громаду дроном, есть попадание в объект инфраструктуры, сообщил в четверг глава Черкасской ОВА Игорь Табурец в Telegram, пишет УНН.

Утром враг нанес удар по Каневской громаде, направив туда БпЛА. Есть попадание в инфраструктурный объект - написал Табурец

По его словам, "работают все необходимые службы".

"Что касается пострадавших - информацию уточняем", - указал он.

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