Вражеский дрон атаковал объект инфраструктуры в Черкасской области
Киев • УНН
Утром вражеский БПЛА атаковал Каневскую общину Черкасской области, попав в инфраструктурный объект. На месте работают все необходимые службы, информация о пострадавших уточняется.
В Черкасской области российские войска утром атаковали Каневскую громаду дроном, есть попадание в объект инфраструктуры, сообщил в четверг глава Черкасской ОВА Игорь Табурец в Telegram, пишет УНН.
Утром враг нанес удар по Каневской громаде, направив туда БпЛА. Есть попадание в инфраструктурный объект
По его словам, "работают все необходимые службы".
"Что касается пострадавших - информацию уточняем", - указал он.
Кривой Рог под дроновой атакой рф, прозвучал взрыв - Вилкул17.07.25, 09:27 • 3196 просмотров