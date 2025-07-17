Кривой Рог под дроновой атакой рф, прозвучал взрыв - Вилкул
Киев • УНН
В Кривом Роге Днепропетровской области зафиксирован взрыв в результате атаки шахеда. Предупреждено о приближении еще двух дронов.
В Днепропетровской области российские войска утром атаковали Кривой Рог, прогремел взрыв, сообщил в четверг глава Совета обороны города Александр Вилкул в Telegram, пишет УНН.
Кривой Рог. Взрыв от атаки шахеда. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет
Он предупредил о еще дронах на подлете.
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