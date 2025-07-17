Кривий Ріг під дроновою атакою рф, пролунав вибух - Вілкул
Київ • УНН
У Кривому Розі Дніпропетровської області зафіксовано вибух внаслідок атаки шахеда. Попереджено про наближення ще двох дронів.
У Дніпропетровській області російські війська вранці атакували Кривий Ріг, пролунав вибух, повідомив у четвер голова Ради оборони міста Олександр Вілкул у Telegram, пише УНН.
Кривий Ріг. Вибух від атаки шахеда. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет
Він попередив про ще дрони на підльоті.
Дніпро пережив масовану атаку рф дронами: є загиблий та 5 поранених17.07.25, 08:25 • 2788 переглядiв