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Сьогодні Рада почне "оновлення" уряду. Хто отримає посади?
05:27 • 28846 перегляди
Сьогодні Рада почне "оновлення" уряду. Хто отримає посади?
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Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

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Кривий Ріг під дроновою атакою рф, пролунав вибух - Вілкул

Київ • УНН

 • 2306 перегляди

У Кривому Розі Дніпропетровської області зафіксовано вибух внаслідок атаки шахеда. Попереджено про наближення ще двох дронів.

Кривий Ріг під дроновою атакою рф, пролунав вибух - Вілкул

У Дніпропетровській області російські війська вранці атакували Кривий Ріг, пролунав вибух, повідомив у четвер голова Ради оборони міста Олександр Вілкул у Telegram, пише УНН

Кривий Ріг. Вибух від атаки шахеда. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет

- написав Вілкул.

Він попередив про ще дрони на підльоті.

Дніпро пережив масовану атаку рф дронами: є загиблий та 5 поранених17.07.25, 08:25 • 2788 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Кривий Ріг
Tesla
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