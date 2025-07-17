Кривий Ріг під дроновою атакою рф, пролунав вибух - Вілкул

У Дніпропетровській області російські війська вранці атакували Кривий Ріг, пролунав вибух, повідомив у четвер голова Ради оборони міста Олександр Вілкул у Telegram, пише УНН.

Кривий Ріг. Вибух від атаки шахеда. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет - написав Вілкул.

Він попередив про ще дрони на підльоті.

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