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Економіст (журнал)

Дніпро пережив масовану атаку рф дронами: є загиблий та 5 поранених

Київ • УНН

 • 940 перегляди

Вночі Дніпро зазнав масованої атаки дронів, 22 з яких було знищено. Внаслідок влучань загинула одна людина, п'ятеро отримали поранення, пошкоджено підприємства та господарські споруди.

Дніпро пережив масовану атаку рф дронами: є загиблий та 5 поранених

Дніпро вночі російські війська масовано атакували дронами, відомо про одного загиблого та 5 постраждалих, пошкоджено підприємства, повідомив у четвер голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Вночі ворог знову спрямував на область безпілотники. За інформацією повітряного командування, 22 з них оборонці неба знищили. Були і влучання", - вказав голова ОВА.

Під масованою атакою опинився Дніпро. В обласному центрі загинула одна людина. Ще 5 постраждали

- написав Лисак.

З його слів, чоловіки 35, 37, 40 і 52 років госпіталізовані. Троє з них - у важкому стані. 70-річний потерпілий оговтуватися буде вдома.

"Виникло одразу декілька пожеж. Пошкоджені підприємства", - повідомив Лисак.

За його словами, горіло і у Дніпровському районі. Там гучно було у Солонянській та Слобожанській громадах. Понівечені господарська споруда і теплиця.

По Нікопольщині ворог, за даними голови ОВА, бив FPV-дронами та з РСЗВ "Град". Скинув боєприпас з БпЛА. Потерпали сам Нікополь і Марганецька громада. "Постраждали 5 людей. Чоловіки 31, 42, 65 років та 58-річна жінка госпіталізовані в стані середньої тяжкості. 21-річний хлопець лікуватися буде вдома", - зазначив Лисак.

Як повідомив голова ОВА, зайнялося авто. Понівечені приватний будинок і господарська споруда.

По Межівській громаді Синельниківського району агресор поцілив FPV-дронами. Пошкоджена інфраструктура, повідомив Лисак.

У Дніпрі через дронову атаку рф пошкоджено будинки та гімназію15.07.25, 08:28 • 34687 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
БМ-21 «Град»
Дніпропетровська область
Дніпро (місто)
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