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У Дніпрі через дронову атаку рф пошкоджено будинки та гімназію

Київ • УНН

 • 4738 перегляди

На Дніпропетровщині збито 16 ворожих безпілотників. У Дніпрі пошкоджено багатоповерхівку, 6 приватних будинків та гімназію, постраждалих немає. Нікопольщина зазнала ударів FPV-дронів та артилерії, без жертв.

У Дніпрі через дронову атаку рф пошкоджено будинки та гімназію

Дніпро вночі зазнав ворожої атаки дронів, пошкоджено будинки та гімназію, повідомив у вівторок голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН

У Дніпрі внаслідок атаки БпЛА пошкоджені багатоповерхівка, 6 приватних будинків, гімназія. На щастя, ніхто не постраждав

- написав Лисак.

З його слів, на Дніпропетровщині оборонці знищили загалом 16 ворожих безпілотників. 

Нікопольщина, за даними голови ОВА, була під ударами FPV-дронів та артилерії. Агресор поцілив по райцентру, Червоногригорівській і Марганецькій громадах. Минулося без загиблих та поранених.

У Дніпропетровській області боїв з ворогом не відбувається - ОСУВ "Хортиця"05.07.25, 12:13 • 1512 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Дніпропетровська область
Дніпро (місто)
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