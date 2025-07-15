У Дніпрі через дронову атаку рф пошкоджено будинки та гімназію
Київ • УНН
На Дніпропетровщині збито 16 ворожих безпілотників. У Дніпрі пошкоджено багатоповерхівку, 6 приватних будинків та гімназію, постраждалих немає. Нікопольщина зазнала ударів FPV-дронів та артилерії, без жертв.
Дніпро вночі зазнав ворожої атаки дронів, пошкоджено будинки та гімназію, повідомив у вівторок голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.
У Дніпрі внаслідок атаки БпЛА пошкоджені багатоповерхівка, 6 приватних будинків, гімназія. На щастя, ніхто не постраждав
З його слів, на Дніпропетровщині оборонці знищили загалом 16 ворожих безпілотників.
Нікопольщина, за даними голови ОВА, була під ударами FPV-дронів та артилерії. Агресор поцілив по райцентру, Червоногригорівській і Марганецькій громадах. Минулося без загиблих та поранених.
У Дніпропетровській області боїв з ворогом не відбувається - ОСУВ "Хортиця"05.07.25, 12:13 • 1512 переглядiв