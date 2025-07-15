В Днепре из-за дроновой атаки РФ повреждены дома и гимназия

Днепр ночью подвергся вражеской атаке дронов, повреждены дома и гимназия, сообщил во вторник глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.

В Днепре в результате атаки БпЛА повреждены многоэтажка, 6 частных домов, гимназия. К счастью, никто не пострадал - написал Лысак.

По его словам, на Днепропетровщине защитники уничтожили в общей сложности 16 вражеских беспилотников.

Никопольщина, по данным главы ОВА, была под ударами FPV-дронов и артиллерии. Агрессор попал по райцентру, Красногригорьевской и Марганецкой громадам. Обошлось без погибших и раненых.

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