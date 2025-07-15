В Днепре из-за дроновой атаки РФ повреждены дома и гимназия
Киев • УНН
На Днепропетровщине сбито 16 вражеских беспилотников. В Днепре повреждены многоэтажка, 6 частных домов и гимназия, пострадавших нет. Никопольщина подверглась ударам FPV-дронов и артиллерии, без жертв.
Днепр ночью подвергся вражеской атаке дронов, повреждены дома и гимназия, сообщил во вторник глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.
В Днепре в результате атаки БпЛА повреждены многоэтажка, 6 частных домов, гимназия. К счастью, никто не пострадал
По его словам, на Днепропетровщине защитники уничтожили в общей сложности 16 вражеских беспилотников.
Никопольщина, по данным главы ОВА, была под ударами FPV-дронов и артиллерии. Агрессор попал по райцентру, Красногригорьевской и Марганецкой громадам. Обошлось без погибших и раненых.
В Днепропетровской области боев с врагом не происходит - ОСГВ "Хортица"05.07.25, 12:13 • 1512 просмотров