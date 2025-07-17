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Днепр пережил массированную атаку рф дронами: есть погибший и 5 раненых

Киев • УНН

 • 912 просмотра

Ночью Днепр подвергся массированной атаке дронов, 22 из которых были уничтожены. В результате попаданий погиб один человек, пятеро получили ранения, повреждены предприятия и хозяйственные постройки.

Днепр пережил массированную атаку рф дронами: есть погибший и 5 раненых

Днепр ночью российские войска массированно атаковали дронами, известно об одном погибшем и 5 пострадавших, повреждены предприятия, сообщил в четверг глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Ночью враг снова направил на область беспилотники. По информации воздушного командования, 22 из них защитники неба уничтожили. Были и попадания", - указал глава ОВА.

Под массированной атакой оказался Днепр. В областном центре погиб один человек. Еще 5 пострадали

- написал Лысак.

По его словам, мужчины 35, 37, 40 и 52 лет госпитализированы. Трое из них - в тяжелом состоянии. 70-летний пострадавший будет приходить в себя дома.

"Возникло сразу несколько пожаров. Повреждены предприятия", - сообщил Лысак.

По его словам, горело и в Днепровском районе. Там громко было в Солонянской и Слобожанской громадах. Повреждены хозяйственная постройка и теплица.

По Никопольщине враг, по данным главы ОВА, бил FPV-дронами и из РСЗО "Град". Сбросил боеприпас с БпЛА. Пострадали сам Никополь и Марганецкая громада. "Пострадали 5 человек. Мужчины 31, 42, 65 лет и 58-летняя женщина госпитализированы в состоянии средней тяжести. 21-летний парень будет лечиться дома", - отметил Лысак.

Как сообщил глава ОВА, загорелось авто. Повреждены частный дом и хозяйственная постройка.

По Межевской громаде Синельниковского района агрессор попал FPV-дронами. Повреждена инфраструктура, сообщил Лысак.

В Днепре из-за дроновой атаки рф повреждены дома и гимназия15.07.25, 08:28 • 34682 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
БМ-21 «Град»
Днепропетровская область
Днепр
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