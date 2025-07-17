Ворожий дрон атакував об'єкт інфраструктури на Черкащині
Київ • УНН
Вранці ворожий БпЛА атакував Канівську громаду Черкаської області, влучивши в інфраструктурний об'єкт. На місці працюють усі необхідні служби, інформація щодо потерпілих уточнюється.
У Черкаській області російські війська вранці дроном атакували Канівську громаду, є влучання в об'єкт інфраструктури, повідомив у четвер голова Черкаської ОВА Ігор Табурець у Telegram, пише УНН.
Зранку ворог завдав удару по Канівській громаді, спрямувавши туди БпЛА. Є влучання в інфраструктурний об'єкт
З його слів, "працюють усі необхідні служби".
"Щодо потерпілих - інформацію уточнюємо", - вказав він.
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