Ворожий дрон атакував об'єкт інфраструктури на Черкащині

У Черкаській області російські війська вранці дроном атакували Канівську громаду, є влучання в об'єкт інфраструктури, повідомив у четвер голова Черкаської ОВА Ігор Табурець у Telegram, пише УНН.

Зранку ворог завдав удару по Канівській громаді, спрямувавши туди БпЛА. Є влучання в інфраструктурний об'єкт - написав Табурець

З його слів, "працюють усі необхідні служби".

"Щодо потерпілих - інформацію уточнюємо", - вказав він.

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