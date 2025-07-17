Атака рф на Черкащину: одна людина травмована

У Черкаській області внаслідок ранкової атаки російських військ на Канівську громаду одна людина травмована, повідомив у четвер голова Черкаської ОВА Ігор Табурець у Telegram, пише УНН.

У Канівській громаді триває ліквідація наслідків ранкової атаки. Працює оперативний штаб. На щастя, минулось без загиблих. За даними медиків, одна людина травмована: "легка" - написав Табурець.

Голова ОВА подякував "кожному, хто згреагував на повітряну тривогу й убезпечився! Це дозволило уникнути жертв російського терору". А усім службам - за злагоджену роботу.

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