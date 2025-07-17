Атака рф на Черкащину: одна людина травмована
Київ • УНН
У Канівській громаді Черкаської області триває ліквідація наслідків ранкової атаки. Одна людина отримала легкі травми, загиблих немає.
У Черкаській області внаслідок ранкової атаки російських військ на Канівську громаду одна людина травмована, повідомив у четвер голова Черкаської ОВА Ігор Табурець у Telegram, пише УНН.
У Канівській громаді триває ліквідація наслідків ранкової атаки. Працює оперативний штаб. На щастя, минулось без загиблих. За даними медиків, одна людина травмована: "легка"
Голова ОВА подякував "кожному, хто згреагував на повітряну тривогу й убезпечився! Це дозволило уникнути жертв російського терору". А усім службам - за злагоджену роботу.
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