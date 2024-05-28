После двух лет судебной волокиты: Вишневецкий дворец на Тернопольщине вернули в собственность государства

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Суд сегодня планирует избрать меру пресечения экс-заместителю главы Офиса Президента Смирнову
  •  15349 просмотра

Суд сегодня планирует избрать меру пресечения экс-заместителю главы Офиса Президента Смирнову

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На платформе Brave1 зарегистрировано уже более 1,8 тыс. defense tech разработок
  •  22964 просмотра

На платформе Brave1 зарегистрировано уже более 1,8 тыс. defense tech разработок

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Бизнесмены Гроза и Науменко заставили экс-директора зернового терминала "Олимпекс" работать с подсанкционным Альпериным
  •  37495 просмотра

Бизнесмены Гроза и Науменко заставили экс-директора зернового терминала "Олимпекс" работать с подсанкционным Альпериным

Эксклюзив
В "Украинской молочной компании" не считают себя виновными в уничтожении дороги, по которой скорая едва довезла пожилую женщину до больницы
  •  58824 просмотра

В "Украинской молочной компании" не считают себя виновными в уничтожении дороги, по которой скорая едва довезла пожилую женщину до больницы

Эксклюзив
В САП не смогли уточнить, какой землей завладел экс-министр агрополитики Сольский
  •  62348 просмотра

В САП не смогли уточнить, какой землей завладел экс-министр агрополитики Сольский

Эксклюзив
"Разыгрывать жизнь и смерть - это безумие": военный эксперт об идее Гетманцева проводить лотереи по бронировани
  •  68144 просмотра

"Разыгрывать жизнь и смерть - это безумие": военный эксперт об идее Гетманцева проводить лотереи по бронировани

Эксклюзив
НАБУ не тем занимается - нардеп о земельных сделках в стране
  •  90032 просмотра

НАБУ не тем занимается - нардеп о земельных сделках в стране

Эксклюзив
От ветрянки у взрослых до тяжелых форм ботулизма: профессор Голубовская рассказала о ситуации с инфекционными заболеваниями в стране
  •  109306 просмотра

От ветрянки у взрослых до тяжелых форм ботулизма: профессор Голубовская рассказала о ситуации с инфекционными заболеваниями в стране

От крышевания "песчаной мафии" до дела сливов с НАБУ: кто такой Георгий Биркадзе
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От крышевания "песчаной мафии" до дела сливов с НАБУ: кто такой Георгий Биркадзе

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Новые иностранные инвесторы опасаются вкладывать средства в украинский бизнес - заместитель бизнес - омбудсмена
27 мая 2024, 11:30  •  107261 просмотра

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27 мая 2024, 07:14  •  155555 просмотра
"Серый" экспорт зерна на терминале "Олимпекс". Что известно

"Серый" экспорт зерна на терминале "Олимпекс". Что известно
Эксклюзив

27 мая 2024, 06:59  •  152390 просмотра

После двух лет судебной волокиты: Вишневецкий дворец на Тернопольщине вернули в собственность государства

Суд постановил вернуть Национальному заповеднику «Замки Тернопольщины» здание Вишневецкого дворцово-паркового комплекса, являющегося объектом национального наследия, после того, как компания по производству кожгалантереи незаконно зарегистрировала право собственности на часть помещений.

Общество •   •  1794 просмотра
После двух лет судебной волокиты: Вишневецкий дворец на Тернопольщине вернули в собственность государства

Для нужд обороны страны: суд обязал вернуть в госсобственность земельный участок на Харьковщине

Суд обязал вернуть государству земельный участок площадью более 103 га и стоимостью более 645 млн грн вблизи границы с Россией в Харьковской области для нужд обороны и пограничной службы.

Война •   •  3010 просмотра
Для нужд обороны страны: суд обязал вернуть в госсобственность земельный участок на Харьковщине

Министр обороны Эстонии: ЕС должен повысить предел для подготовки украинских военных до 100 тысяч

Министр обороны Эстонии призывает увеличить подготовку украинских военных до 100 000 и отправить больше боеприпасов в Украину на фоне эскалации давления со стороны России.

Война •   •  3957 просмотра
Министр обороны Эстонии: ЕС должен повысить предел для подготовки украинских военных до 100 тысяч

Суд сегодня планирует избрать меру пресечения экс-заместителю главы Офиса Президента Смирнову

Сегодня Высший антикоррупционный суд будет избирать меру пресечения для бывшего заместителя главы Офиса Президента Андрея Смирнова, которого подозревают в незаконном обогащении на 15,7 миллиона гривен.

политика •   •  11821 просмотра
Эксклюзив
Суд сегодня планирует избрать меру пресечения экс-заместителю главы Офиса Президента Смирнову

Канада приютила почти 287 тысяч украинских искателей убежища

Канада предоставила убежище почти 287 000 украинских искателей убежища в рамках Канадско-украинской программы предоставления разрешений на экстренные поездки в период с марта 2022 по март 2024 года.

Новости Мира •   •  2811 просмотра
Канада приютила почти 287 тысяч украинских искателей убежища

На Филиппинах семеро погибших после шторма Эвиньяр

Семь человек погибли на Филиппинах из-за тропического шторма Эвиньяр, который принес сильный ветер, проливные дожди и вызвал перебои в работе аэропортов, морских портов и электроснабжения.

Новости Мира •   •  3598 просмотра
На Филиппинах семеро погибших после шторма Эвиньяр

На платформе Brave1 зарегистрировано уже более 1,8 тыс. defense tech разработок

На платформе оборонного кластера Brave1 зарегистрировано более 1800 оборонных разработок, в том числе более 200 наземных роботизированных комплексов, из которых 21 разработка кодифицирована по стандартам НАТО и готова к государственному заказу.

Война •   •  20309 просмотра
Эксклюзив
На платформе Brave1 зарегистрировано уже более 1,8 тыс. defense tech разработок

«Имеет полное право»: президент Чехии поддержал удары Украины западным оружием по территории рф

Премьер-министр Чехии Петр Фиала поддержал право Украины использовать западное оружие для нанесения ударов по российской территории, назвав такую позицию "просто логичной", поскольку Украина защищается от российской агрессии.

Война •   •  7318 просмотра
«Имеет полное право»: президент Чехии поддержал удары Украины западным оружием по территории рф

россия не имеет в Беларуси сухопутных подразделений, которые могли бы на данный момент нести угрозу Украине - Демченко

Россия не имеет наземных подразделений в Беларуси, которые могли бы сейчас представлять угрозу для Украины, несмотря на совместные учения ВВС и ПВО с Беларусью.

Общество •   •  6404 просмотра
россия не имеет в Беларуси сухопутных подразделений, которые могли бы на данный момент нести угрозу Украине - Демченко

Минкульт проверит состояние Почаевской Лавры, которой пользуется УПЦ МП

Министерство культуры создало комиссию для проверки состояния Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника, в том числе Свято-Успенской Почаевской лавры, которая была передана УПЦ (МП) в безвозмездное пользование в 2003 году.

политика •   •  5107 просмотра
Минкульт проверит состояние Почаевской Лавры, которой пользуется УПЦ МП