После двух лет судебной волокиты: Вишневецкий дворец на Тернопольщине вернули в собственность государства

На Тернопольщине суд постановил вернуть Национальному заповеднику "Замки Тернопольщины" здание предприятия "Шкиргалантерея", расположенное на территории Вишневецкого дворцово-паркового комплекса. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Минкульта.

Детали

В министерстве объясняют, что здание кожгалантерейной фабрики является частью памятника национального значения Вишневецкого дворцово-паркового комплекса и должно принадлежать исключительно государству и всем украинцам.

Сейчас имущество закреплено на правах оперативного управления за Национальным заповедником "Замки Тернопольщины", который относится к сфере управления МКИП.

Предприятие "Шкиргалантерея" сознательно использовало документы, которые утратили силу. Оно противоправно зарегистрировало за собой право собственности на часть помещений Вишневецкого дворцово-паркового комплекса для дальнейшего их отчуждения, поскольку находится на стадии ликвидации - объяснили в Минкульте.

Как рассказали в ведомстве судебная волокита над этим делом длилась два года. Однако представителям Национального заповедника и МКИП удалось восстановить нарушенное право государства и защитить украинское наследие.

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Справочно

Вишневецкий дворец - это архитектурный памятник 18 века общегосударственного значения в пгт Вишневец Збаражского района Тернопольской области.

Замок был резиденцией князей Вишневецких, а с 1744 года - рода Мнишеков. В 1730 году архитектор Якуб Бланже по заказу Михала Сервация Вишневецкого перестроил дворец. В 1848-м Вишневец посетил Оноре де Бальзак и назвал парк с дворцом "малым Версалем".

Напомним

Суд обязал Киевскую митрополию УПЦ (МП) вернуть в государственную собственность Успенский (Георгиевский) собор ХІІ века, который расположен в Каневе Черкасской области.