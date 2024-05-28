Після двох років судової тяганини: Вишнівецький палац на Тернопільщині повернули у власність держави
Київ • УНН
Суд постановив повернути Національному заповіднику "Замки Тернопілля" будівлю Вишнівецького палацово-паркового комплексу, що є об'єктом національної спадщини, після того, як компанія з виробництва шкіргалантереї незаконно зареєструвала право власності на частину приміщень.
На Тернопільщині суд постановив повернути Національному заповіднику "Замки Тернопілля" будівлю підприємства "Шкіргалантерея", що розташована на території Вишнівецького палацово-паркового комплексу. Про це пише УНН з посиланням на заяву Мінкульту.
Деталі
У міністерстві пояснюють, що будівля шкіргалантерейної фабрики є частиною пам’ятки національного значення Вишнівецького палацово-паркового комплексу та повинна належати виключно державі й усім українцям.
Наразі майно закріплене на правах оперативного управління за Національним заповідником "Замки Тернопілля", що належить до сфери управління МКІП.
Підприємство "Шкіргалантерея" свідомо використовувало документи, які втратили чинність. Воно протиправно зареєструвало за собою право власності на частину приміщень Вишнівецького палацо-паркового комплексу для подальшого їх відчуження, оскільки перебуває на стадії ліквідації
Як розповіли у відомстві судова тяганина над цією справою тривала два роки. Проте представникам Національного заповідника та МКІП вдалося відновити порушене право держави та захистити українську спадщину.
Суд зобов'язав УПЦ МП повернути у власність держави палац Терещенків на Житомирщині15.01.24, 16:46 • 22823 перегляди
Довідково
Вишнівецький палац — це архітектурна пам’ятка 18 століття загальнодержавного значення у смт Вишнівець Збаразького району Тернопільської області.
Замок був резиденцією князів Вишневецьких, а з 1744 року — роду Мнішеків. 1730 року архітектор Якуб Бланже на замовлення Міхала Сервація Вишневецького перебудував палац. Під інше у 1848-му Вишнівець відвідав Оноре де Бальзак та назвав парк з палацом "малим Версалем".
Нагадаємо
Суд зобов’язав Київську митрополію УПЦ (МП) повернути в державну власність Успенський (Георгіївський) собор ХІІ століття, який розташований у Каневі Черкаської області.