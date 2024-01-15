Суд зобов'язав УПЦ МП повернути у власність держави палац Терещенків на Житомирщині
Київ • УНН
МКІП виступило третьою стороною під час цього процесу, адже послідовно бореться за повернення у власність держави української історичної спадщини.
Північно-західний апеляційний господарський суд постановив, що Українська православна церква московського патріархату повинна повернути Палац Терещенків у власність держави. Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України, передає УНН.
Деталі
Сьогодні, 15 січня, Північно-західний апеляційний господарський суд розглянув апеляційну скаргу УПЦ МП на рішення Господарського суду Житомирської області та залишив його без змін. Відтак УПЦ МП зобов’язана передати Палац Терещенків у селищі Червоному у власність державі
Зазначається, що МКІП виступило третьою стороною під час цього процесу, адже послідовно бореться за повернення у власність держави української історичної спадщини.
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Неоготичному замку Грохольських-Терещенків, що в селищі Червоному на Житомирщині, 171 рік. З них майже півстоліття він перебуває у напівзруйнованому стані.
Палац входить до реєстру культурної спадщини місцевого значення. У радянські часи в приміщенні палацу було училище. У 80-ті роки 20 століття училище перенесли до іншої будівлі. Замок розграбували мародери.
У 2000 році палац Грохольських-Терещенків сесією Червоненської селищної ради передали в безоплатне користування монастиря Української православної церкви Московського патріархату. Відтоді в палаці діє жіночий монастир.
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