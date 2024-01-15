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Суд зобов'язав УПЦ МП повернути у власність держави палац Терещенків на Житомирщині

Суд зобов'язав УПЦ МП повернути у власність держави палац Терещенків на Житомирщині

Київ • УНН

 • 22823 перегляди

МКІП виступило третьою стороною під час цього процесу, адже послідовно бореться за повернення у власність держави української історичної спадщини.

Північно-західний апеляційний господарський суд постановив, що Українська православна церква московського патріархату повинна повернути Палац Терещенків у власність держави. Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України, передає УНН.

Деталі 

Сьогодні, 15 січня, Північно-західний апеляційний господарський суд розглянув апеляційну скаргу УПЦ МП на рішення Господарського суду Житомирської області та залишив його без змін. Відтак УПЦ МП зобов’язана передати Палац Терещенків у селищі Червоному у власність державі

- резюмували в Мінкульті.

Зазначається, що МКІП виступило третьою стороною під час цього процесу, адже послідовно бореться за повернення у власність держави української історичної спадщини. 

Митрополиту УПЦ (МП) повідомили про підозру у пособництві рф12.01.24, 13:24 • 23925 переглядiв

Довідково

Неоготичному замку Грохольських-Терещенків, що в селищі Червоному на Житомирщині, 171 рік. З них майже півстоліття він перебуває у напівзруйнованому стані.

Палац входить до реєстру культурної спадщини місцевого значення. У радянські часи в приміщенні палацу було училище. У 80-ті роки 20 століття училище перенесли до іншої будівлі. Замок розграбували мародери.

У 2000 році палац Грохольських-Терещенків сесією Червоненської селищної ради передали в безоплатне користування монастиря Української православної церкви Московського патріархату. Відтоді в палаці діє жіночий монастир.

Нагадаємо

Комітет гуманітарної політики на засіданні 9 грудня рекомендував Верховній Раді розглянути законопроєкт №8221, який передбачає заборону в Україні московського патріархату.

Володимир Омельченко

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