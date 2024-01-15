Суд обязал УПЦ МП вернуть в собственность государства дворец Терещенко на Житомирщине

Северо-западный апелляционный хозяйственный суд постановил, что Украинская православная церковь Московского патриархата должна вернуть Дворец Терещенков в собственность государства. Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины, передает УНН.

Детали

Сегодня, 15 января, Северо-западный апелляционный хозяйственный суд рассмотрел апелляционную жалобу УПЦ МП на решение Хозяйственного суда Житомирской области и оставил его без изменений. Поэтому УПЦ МП обязана передать Дворец Терещенко в поселке Червоном в собственность государству - резюмировали в Минкульте.

Отмечается, что МКИП выступило третьей стороной в этом процессе, ведь последовательно борется за возвращение в собственность государства украинского исторического наследия.

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Справочно

Неоготическому замку Грохольских-Терещенко, что в поселке Червоном на Житомирщине, 171 год. Из них почти полвека он находится в полуразрушенном состоянии.

Дворец входит в реестр культурного наследия местного значения. В советские времена в помещении дворца было училище. В 80-е годы 20 века училище перенесли в другое здание. Замок разграбили мародеры.

В 2000 году дворец Грохольских-Терещенко сессией Червоненского поселкового совета передали в безвозмездное пользование монастыря Украинской православной церкви Московского патриархата. С тех пор во дворце действует женский монастырь.

Напомним,

Комитет гуманитарной политики на заседании 9 декабря рекомендовал Верховной Раде рассмотреть законопроект №8221, который предусматривает запрет в Украине московского патриархата.