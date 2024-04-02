ЕС об атаках рф на ГЭС: ответ путина всем, кто все еще считает, что мир с ним возможен

Массированные атаки рф сотнями ракет и беспилотников в последнее время на гражданские цели, на критическую энергетическую инфраструктуру, в частности ГЭС, в Украине является ответом главы кремля владимира путина тем, кто до сих пор считает, что мир с ним возможен. Об этом во время брифинга во вторник заявил спикер Еврокомиссии по вопросам внешней политики и политики безопасности Петер Стано, пишет УНН.

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"Мы очень внимательно следим за ростом и непрерывной жестокостью российской агрессии против Украины. В течение последних дней россия продолжала терроризировать украинский народ, украинское гражданское население, нанося массированные удары сотнями ракет и беспилотников по нескольким украинским городам, по гражданским целям и все большее нацеливаясь на критическую энергетическую инфраструктуру", - сказал спикер Еврокомиссии.

Это то, что мы решительно осуждаем. Мы призываем россию прекратить эти действия, как мы призываем россию прекратить... агрессию. Это жестокая война против мирных жителей. И это демонстрирует природу этой продолжающейся агрессии. И это также ответ путина всем, кто все еще считает, что мир с ним возможен. Потому что это его манера реагировать на все мирные усилия, на каждую дискуссию о мире на международных форумах, только усиливая жестокость, с которой он действует, терроризируя украинское население и терроризируя критически важную энергетическую инфраструктуру в этом случае - подчеркнул Стано.

По его словам, здесь он может лишь напомнить, что "преднамеренные атаки на гражданские цели являются военными преступлениями". "И ЕС будет продолжать поддерживать Украину перед лицом этих жестоких атак. Это только укрепляет нашу решимость продолжать поддерживать Украину", - отметил Стано.

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