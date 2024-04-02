ЕС об атаках рф на ГЭС: ответ путина всем, кто все еще считает, что мир с ним возможен

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
"Львовский арсенал" просит Умерова помочь привезти из Словакии минометные выстрелы для МОУ
  •  38571 просмотра

"Львовский арсенал" просит Умерова помочь привезти из Словакии минометные выстрелы для МОУ

Эксклюзив
На данный момент наращивание войск рф в беларуси не происходит - Госпогранслужба
  •  42193 просмотра

На данный момент наращивание войск рф в беларуси не происходит - Госпогранслужба

Эксклюзив
Не бояться заявлять - эксперт о попытках давления на поставщиков по первым контрактам ГОТ
  •  56327 просмотра

Не бояться заявлять - эксперт о попытках давления на поставщиков по первым контрактам ГОТ

Эксклюзив
Не разбазаривать ресурсы, а сконцентрироваться на ВСУ: историк о предложении демонтажа Арки дружбы народов
  •  52707 просмотра

Не разбазаривать ресурсы, а сконцентрироваться на ВСУ: историк о предложении демонтажа Арки дружбы народов

Эксклюзив
СНБО должен рассмотреть вопрос массовой блокировки налоговых накладных, потому что она угрожает национальной безопасности - нардеп
  •  88258 просмотра

СНБО должен рассмотреть вопрос массовой блокировки налоговых накладных, потому что она угрожает национальной безопасности - нардеп

Эксклюзив
Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ
  •  119224 просмотра

Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ

Эксклюзив
Не Княжицким единым. Как соцсети забыли о главном помощнике Сивковича
1 апреля 2024, 13:10  •  117624 просмотра

Не Княжицким единым. Как соцсети забыли о главном помощнике Сивковича

Эксклюзив
Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков продуктов питания для ВСУ - представитель ГОТ Аким Коваленко
1 апреля 2024, 11:26  •  118466 просмотра

Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков продуктов питания для ВСУ - представитель ГОТ Аким Коваленко

Эксклюзив
Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам
1 апреля 2024, 09:33  •  173914 просмотра

Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам

Эксклюзив
В Сумской ОВА рассказали о ходе эвакуации из пограничья
1 апреля 2024, 09:19  •  107056 просмотра

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28 марта 2024, 13:27  •  447019 просмотра
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27 марта 2024, 10:45  •  419080 просмотра

ЕС об атаках рф на ГЭС: ответ путина всем, кто все еще считает, что мир с ним возможен

Массированные ракетные и беспилотные удары россии по гражданским объектам и критически важной энергетической инфраструктуре в Украине являются ответом Путина тем, кто считает, что мир с ним возможен, отмечают в Еврокомиссии.

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ЕС об атаках рф на ГЭС: ответ путина всем, кто все еще считает, что мир с ним возможен

В столичном метро возобновили работу комплексов самообслуживания после технических неисправностей

Комплексы самообслуживания на всех станциях киевского метрополитена возобновили работу после временной остановки из-за технических неисправностей.

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В столичном метро возобновили работу комплексов самообслуживания после технических неисправностей

В Черкассах автобус столкнулся с легковушкой, есть пострадавший

В Черкассах произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Mazda и автобуса, в результате которого пассажир легковушки получил телесные повреждения и был госпитализирован.

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17-летний парень погиб после того, как на него обвалилась часть стены заброшенного здания в Тернопольской области.

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На Тернопольщине на 17-летнего парня упала часть стены здания

Демонтаж Арки дружбы народов: Институт нацпамяти объяснил решение комиссии по монументу

В Украинском институте национальной памяти объяснили, что экспертная комиссия только приняла решение о необходимости демонтажа Арки дружбы народов. Реализация этого решения и учет советов экспертной комиссии УИНП зависит от городской власти и Министерства культуры и информационной политики.

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Демонтаж Арки дружбы народов: Институт нацпамяти объяснил решение комиссии по монументу

российская нефть "Сокол" возвращается в порты Индии, несмотря на санкции США - Bloomberg

Три российских танкера с нефтью "Сокол" стоят на якоре вблизи индийских портов, что свидетельствует о возобновлении торговли российской нефтью с Индией, несмотря на санкции США.

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российская нефть "Сокол" возвращается в порты Индии, несмотря на санкции США - Bloomberg

За первый квартал 2024 года Государственная таможенная служба и Налоговая перечислили в бюджеты всех уровней 538,3 млрд гривен

В 1 квартале в Государственный бюджет Украины было уплачено 136,8 млрд гривен таможенных платежей, а Налоговая служба перечислила в сводный бюджет 401,5 млрд гривен.

Экономика •   •  8289 просмотра
За первый квартал 2024 года Государственная таможенная служба и Налоговая перечислили в бюджеты всех уровней 538,3 млрд гривен

Кабмин утвердил законопроект о достройке энергоблоков №3 и №4 на Хмельницкой АЭС

Кабинет Министров одобрил законопроект о размещении, проектировании и строительстве энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой атомной электростанции.

Экономика •   •  9682 просмотра
Кабмин утвердил законопроект о достройке энергоблоков №3 и №4 на Хмельницкой АЭС

Реестр убытков от агрессии рф: за первый час работы 18 украинцев подали заявки на компенсацию

18 украинцев подали заявления на возмещение в Реестр убытков от российской агрессии в течение первого часа его работы.

Война •   •  10779 просмотра
Реестр убытков от агрессии рф: за первый час работы 18 украинцев подали заявки на компенсацию

В Киеве на станциях метро временно не работают комплексы самообслуживания

Из-за технических проблем комплексы самообслуживания на станциях киевского метрополитена временно не работают, но пассажиры могут оплачивать проезд транспортной картой, qr-кодом, сгенерированным в приложении "Киев Цифровой", бесконтактной банковской картой, или с помощью мобильных приложений ApplePay и Google Pay.

Киев •   •  9456 просмотра
В Киеве на станциях метро временно не работают комплексы самообслуживания