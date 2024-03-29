"Под угрозой не только Украина, но и Молдова": Зеленский на Ставке сообщил, что ночью целями врага стали Каневская и Днестровская ГЭС

Президент Украины Владимир Зеленский провел первую Ставку Верховного Главнокомандующего, за созыв которой отвечал новый секретарь СНБО, на заседании обсудили удары российских войск по энергетическому сектору Украины, необходимость усиления ПВО и активизации усилий с партнерами для быстрого пополнения запасов. Об этом Глава государства сообщил в пятницу, пишет УНН.

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"Первая Ставка, за созыв которой отвечал новый секретарь СНБО Александр Литвиненко. Вызовы очень серьезные", - отметил Зеленский в соцсетях.

"Российские террористы снова били по украинской энергетике", - указал Президент.

По его словам, Премьер-министр Денис Шмыгаль, министр энергетики Герман Галущенко, главы правлений "Укрэнерго" и "Нафтогаза" Владимир Кудрицкий и Алексей Чернышов "доложили о нанесенном ущербе и восстановительных работах". "Обсудили наиболее действенные способы физической защиты и их внедрение на других объектах", - отметил Президент.

Этой ночью сознательными целями врага стали Каневская и Днестровская ГЭС. Страна-террорист хочет повторения экологической катастрофы в Херсонской области. Но теперь под угрозой не только Украина, но и Молдова. Вода не остановится перед пограничными столбами, как не остановится и российская война, если вместе и вовремя не остановить ее в Украине - сказал Зеленский.

Также, по его словам, "вопрос номер два - контракты на поставку оружия и боеприпасов на ближайшее время и на перспективу". "На первый план вышла потребность в ПВО. Из-за интенсивности российских обстрелов необходимо быстрее пополнять запасы. Поручил усилить работу с партнерами. Рассчитываем на их быструю реакцию", - подчеркнул Зеленский.

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