Галущенко - странам G7+: россияне не прекратят атаковать энергосектор - Украине нужна помощь в восстановлении

Массированная атака рф на энергетическую инфраструктуру 22 марта нанесла разрушения тепловой и гидрогенерации, ключевым подстанциям, готовится список неотложных потребностей для восстановления, который передадут партнерам. Но кроме ремонтов необходимо и увеличение мощностей, особенно маневровых, для Харькова и Одессы, а также усиление ПВО. Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко на заседании Координационной группы G7+ 28 марта, пишет УНН со ссылкой на Минэнерго.

Детали

Глава Минэнерго проинформировал участников встречи о последствиях атаки россиян на объекты украинской энергетической инфраструктуры 22 марта, которая стала самой массированной с начала полномасштабной войны.

"Разрушениям подверглась тепловая и гидрогенерация. Значительная часть мощностей потребует для восстановления длительного времени. Также были повреждены ключевые подстанции", - отметил Галущенко.

Министр указал, что сейчас готовится список насущных потребностей для восстановления мощностей энергетических компаний государственного и частного секторов, пострадавших от атаки. Этот перечень передадут партнерам для обработки.

"Мы понимаем, что россияне не остановятся и будут продолжать атаки. Учитывая это, нам нужно осуществлять ремонты. Но, кроме восстановления, должны думать о том, каким образом мы можем быстро нарастить мощности генерации. Самый быстрый выход - это маневровые мощности, особенно важные для таких регионов, как Харьков и Одесса", - подчеркнул он.

Галущенко поблагодарил международных партнеров за помощь, что помогло ремонтной кампании в прошлом году и стабильному прохождению отопительного сезона. "Но теперь перед нами новые вызовы. Поэтому важно продолжать наше сотрудничество, чтобы быть готовыми к следующей зиме", - отметил он.

Для усиления безопасности энергетических объектов министр обратил внимание на важность наращивания мощностей украинской ПВО и улучшения физической защиты энергетической инфраструктуры. Отдельно Галущенко акцентировал на необходимости увеличения возможностей импорта электроэнергии в Украину для обеспечения устойчивости энергосистемы.

Участники заседания, как указано, подтвердили готовность и в дальнейшем помогать украинскому энергосектору. Председательствующий на заседании заместитель Госсекретаря США Джеффри Пайетт заверил, что соответствующая работа продолжается на уровне G7+ и непосредственно США, а специальный посланник главы МИД Италии Давиде Ла Чечилиа отметил, что после массированных атак поддержка украинской энергетики должна усилиться, над чем и работает Италия, которая сейчас председательствует в G7.

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