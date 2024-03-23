Ситуация на Днепровской ГЭС сложная, оккупанты могут повторить удары по дамбе - Галущенко

На Днепровской ГЭС продолжается разбор завалов после российского удара, ситуация сложная. Пока неизвестно, сколько времени понадобится для возвращения к предыдущим показателям генерации. Враг может продолжать удары по дамбе, заявил в эфире телемарафона министр энергетики Герман Галущенко в субботу, передает УНН.

Эта атака была самой масштабной за всю историю атак на энергетику. Одновременно было применено более 150 средств поражения. Это существенное испытание для энергосистемы. Целью этой атаки было достичь масштабного блэкаута в государстве. Относительно ГЭС, то ситуация сложная. Сейчас там происходит дефектация оборудования и уже тогда мы сможем оценить время, которое требуется для восстановления работы. - сказал Галущенко.

Детали

Герман Галущенко отметил, что пока неизвестно, сколько времени понадобится для возвращения к предыдущим показателям генерации, но это будет известно после того, как будут разобраны завалы и будет понятно в каком состоянии оборудование, чтобы определить можно ли его отремонтировать, или изготавливать с нуля.

Галущенко также рассказал, что удары по ГЭС могут повториться.

Здесь надо еще понять: это сознательный удар был по плотине, или это просто они не попали в ГЭС. Если это сознательный удар и они имеют целью как раз разрушение самой плотины ГЭС, то, безусловно, эти атаки будут повторяться и будут они атаковать именно дамбу. - заявил министр.

Он отметил, что влияние атаки почувствовали потребители 12 областей. Больше всего пострадали Харьковская, Одесская и Хмельницкая области. Восстановительные работы продолжаются, впрочем критическую инфраструктуру оживили во всех регионах.

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Напомним

Удар армии РФ 22 марта стал крупнейшей атакой на энергетическую инфраструктуру Украины с начала полномасштабной фазы войны, так как противник совмещал различные средства атаки, беспилотники-камикадзе, баллистические и крылатые ракеты.