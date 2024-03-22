"Да это был один из самых страшных обстрелов за последние два года" - Гендиректор Yasno

Один из самых страшных обстрелов за последние два года для украинской энергетики. Россияне нанесли мощные удары как по генерационным объектам, так и по объектам распределения. Об этом говорится в сообщении Генерального директора компании-поставщика электроэнергии Yasno Сергей Коваленко, передает УНН.

Да это был один из самых страшных обстрелов за последние два года. И эта оценка базируется не только на количестве попаданий. В первую очередь она базируется на логике этой атаки, то есть куда пытались попасть. Во-вторых, оценка базируется на последствиях краткосрочных и долгосрочных для всей системы. - объяснил свое мнение Коваленко.

Детали

Коваленко отметил, что оккупанты били и попадали в объекты генерации, в объекты распределения и сети разных уровней. То есть повреждения затронули генерационные объекты и объекты распределения.

Сейчас происходит отмена экстренных отключений и восстановление электроснабжения жителям Днепропетровского региона. И это уже хорошие новости. - отметил Коваленко.

Впрочем, по словам гендиректора Yasno экстренные отключения света применяются сейчас в семи областях Украины. Ведь причина нехватки электроэнергии комплексная. Отдельная и худшая ситуация сохраняется в Харькове.

По словам Коваленко начиная с первых минут энергетики пытаются применить временные схемы поставки; диспетчеры пробуют сбалансировать систему подключая даже аварийную помощь из Европы; и как-то поднять генерацию, там где это возможно.

Через несколько дней станут понятными возможности системы и мы начнем жить с новыми возможностями системы.

Сейчас трудно сказать какой будет дефицит генерационных мощностей и будет ли он; какие будут ограничения по распределению и тд. ... Нам надо готовиться к проблемам с электроснабжением. Ситуация очень динамичная, поэтому будем держать вас в курсе. - пообещал председательствующий Yasno.

Коваленко также отметил, что сетки и бетонные стены от прямого попадания ракеты не защищают. Украине надо больше систем ПВО.

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