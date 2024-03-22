Атака рф на энергосистему вызвала повреждения на объектах Нафтогаза - компания

В результате масштабной атаки рф на энергетическую систему Украины в ночь на 22 марта были повреждены в том числе объекты Группы Нафтогаз, но пострадавших среди сотрудников нет, продолжаются ремонтные работы по восстановлению электрических и газовых сетей, сообщили в пятницу в Нафтогазе, пишет УНН.

Детали

"Этой ночью враг совершил очередную атаку - одну из самых масштабных - на энергетическую систему Украины. Есть повреждения, в том числе и на объектах Группы Нафтогаз. На этот раз среди наших сотрудников, к счастью, никто не пострадал", - сообщили в Нафтогазе в Telegram.

Как отметили в компании, специалисты уже работают над восстановлением нанесенного ущерба, "части обесточенных объектов уже восстановлены поставки электроэнергии, наши газовики также работают над восстановлением поврежденных газовых сетей".

Враг осуществляет самую масштабную атаку на украинскую энергетику - Галущенко