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Суд отпустил митрополита Черкасской епархии УПЦ МП под ночной домашний арест

Киев  •  УНН

20 декабрь 2023, 13:07  •  8110 просмотра

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Черкасский суд изменил условия домашнего ареста митрополита Феодосия с круглосуточного на ночной, продлив при этом срок ношения электронного браслета.

Сосновский районный суд Черкасс изменил меру пресечения митрополиту Черкасской епархии УПЦ МП Феодосию с круглосуточного домашнего ареста на ночной. Об этом УНН сообщает со ссылкой на УПЦ.

"20 декабря Черкасский суд отменил митрополиту Черкасскому и Каневскому Феодосию круглосуточный домашний арест, оставив лишь ночной", - говорится в сообщении.

Как сообщает Суспільне, суд продлил ношение электронного браслета.

Отмечается, что прокурор ходатайствовал о продлении круглосуточного домашнего ареста подсудимому митрополиту Феодосию.

Дополнение

В апреле суд в Черкассах отправил под круглосуточный домашний арест на 60 дней митрополита Черкасской епархии УПЦ МП Феодосия, которого подозревают в разжигании межконфессиональной розни и глорификации рф.

Служба безопасности Украины сообщала, что сообщила о подозрении руководителю Черкасской епархии УПЦ МП в разжигании межконфессиональной вражды.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Криминал и ЧП
Суд відпустив митрополита Черкаської єпархії УПЦ МП під нічний домашній арешт
Court releases Metropolitan of Cherkasy Diocese of the UOC-MP under nightly house arrest
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Суд отпустил митрополита Черкасской епархии УПЦ МП под ночной домашний арест

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