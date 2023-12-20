Суд отпустил митрополита Черкасской епархии УПЦ МП под ночной домашний арест

Сосновский районный суд Черкасс изменил меру пресечения митрополиту Черкасской епархии УПЦ МП Феодосию с круглосуточного домашнего ареста на ночной. Об этом УНН сообщает со ссылкой на УПЦ.

"20 декабря Черкасский суд отменил митрополиту Черкасскому и Каневскому Феодосию круглосуточный домашний арест, оставив лишь ночной", - говорится в сообщении.

Как сообщает Суспільне, суд продлил ношение электронного браслета.

Отмечается, что прокурор ходатайствовал о продлении круглосуточного домашнего ареста подсудимому митрополиту Феодосию.

Дополнение

В апреле суд в Черкассах отправил под круглосуточный домашний арест на 60 дней митрополита Черкасской епархии УПЦ МП Феодосия, которого подозревают в разжигании межконфессиональной розни и глорификации рф.

Служба безопасности Украины сообщала, что сообщила о подозрении руководителю Черкасской епархии УПЦ МП в разжигании межконфессиональной вражды.