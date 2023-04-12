Суд відправив митрополита Черкаської єпархії УПЦ МП Феодосія під домашній арешт
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Суд в Черкасах відправив під цілодобовий домашній арешт на 60 днів митрополита Черкаської єпархії УПЦ МП Феодосія, якого підозрюють у розпалюванні міжконфесійної ворожнечі та глорифікації рф, передає кореспондент УНН.
Цитата
«Застосувати до підозрюваного Снігірьов запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту на 60 днів", - сказав суддя.
Окрім того, суд поклав на підозрюваного обов’язки:
-
- прибувати до слідчого, прокурора та суду за першим викликом;
-
- не відлучатись з населеного пункту в якому проживає чи перебуває;
-
- повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи;
-
- утриматися від спілкування із свідками у кримінальному провадженні;
-
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну;
-
- носити електронний засіб контролю;
-
Доповнення
Служба безпеки України поінформувала, що повідомила про підозру керівнику Черкаської єпархії УПЦ МП у розпалюванні міжконфесійної ворожнечі.