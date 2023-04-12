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Суд відправив митрополита Черкаської єпархії УПЦ МП Феодосія під домашній арешт

Суд відправив митрополита Черкаської єпархії УПЦ МП Феодосія під домашній арешт

Київ • УНН

 • 857898 перегляди

КИЇВ. 12 квітня. УНН. Суд в Черкасах відправив під цілодобовий домашній арешт на 60 днів митрополита Черкаської єпархії УПЦ МП Феодосія, якого підозрюють у розпалюванні міжконфесійної ворожнечі та глорифікації рф, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Застосувати до підозрюваного Снігірьов запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту на 60 днів", - сказав суддя.

Окрім того, суд поклав на підозрюваного обов’язки:

  • прибувати до слідчого, прокурора та суду за першим викликом;
  • не відлучатись з населеного пункту в якому проживає чи перебуває;
  • повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи;
  • утриматися від спілкування із свідками у кримінальному провадженні;
  • здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну;
  • носити електронний засіб контролю;

Доповнення

Служба безпеки України поінформувала, що повідомила про підозру керівнику Черкаської єпархії УПЦ МП у розпалюванні міжконфесійної ворожнечі.

Українські Національні Новини

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