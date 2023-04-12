Суд отправил митрополита Черкасской епархии УПЦ МП Феодосия под домашний арест

Цитата

«Применить к подозреваемому Снигиреву меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на 60 дней", - сказал судья.

Кроме того, суд возложил на подозреваемого обязанности:



прибывать к следователю, прокурору и суду по первому вызову;



не отлучаться из населенного пункта, в котором проживает или находится;



сообщать следователю, прокурору и суду об изменении своего места жительства и работы;



воздержаться от общения со свидетелями в уголовном производстве;



сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;



носить электронное средство контроля;



Дополнение

Служба безопасности Украины проинформировала, что сообщила о подозрении руководителю Черкасской епархии УПЦ МП в разжигании межконфессиональной розни.