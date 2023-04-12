Суд отправил митрополита Черкасской епархии УПЦ МП Феодосия под домашний арест
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Суд в Черкассах отправил под круглосуточный домашний арест на 60 дней митрополита Черкасской епархии УПЦ МП Феодосия, которого подозревают в разжигании межконфессиональной розни и глорификации рф, передает корреспондент УНН.
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«Применить к подозреваемому Снигиреву меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на 60 дней", - сказал судья.
Кроме того, суд возложил на подозреваемого обязанности:
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- прибывать к следователю, прокурору и суду по первому вызову;
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- не отлучаться из населенного пункта, в котором проживает или находится;
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- сообщать следователю, прокурору и суду об изменении своего места жительства и работы;
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- воздержаться от общения со свидетелями в уголовном производстве;
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- сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;
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- носить электронное средство контроля;
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Дополнение
Служба безопасности Украины проинформировала, что сообщила о подозрении руководителю Черкасской епархии УПЦ МП в разжигании межконфессиональной розни.