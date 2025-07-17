Масштабный пожар в Каневе ликвидирован после дронового удара рф: показали последствия

В Каневе Черкасской области ликвидировали масштабный пожар после дронового удара рф по инфраструктурному объекту, сообщили в ГСЧС Украины в четверг, показав последствия, пишет УНН.

Об одном пострадавшем сейчас известно из-за российской атаки по Каневу Черкасской области. Сегодня утром враг направил БПЛА в инфраструктурный объект – возник пожар, площадью 130 кв. м. Чрезвычайники ликвидировали возгорание - сообщили в ГСЧС.

На месте происшествия, как указано, работали пожарные, спасатели и саперы Главного управления ГСЧС Украины в Черкасской области.

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