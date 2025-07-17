Масштабный пожар в Каневе ликвидирован после дронового удара рф: показали последствия
Киев • УНН
В Каневе Черкасской области ликвидирован пожар площадью 130 кв.м, возникший после утреннего удара БПЛА РФ по инфраструктурному объекту. В результате атаки известно об одном пострадавшем.
В Каневе Черкасской области ликвидировали масштабный пожар после дронового удара рф по инфраструктурному объекту, сообщили в ГСЧС Украины в четверг, показав последствия, пишет УНН.
Об одном пострадавшем сейчас известно из-за российской атаки по Каневу Черкасской области. Сегодня утром враг направил БПЛА в инфраструктурный объект – возник пожар, площадью 130 кв. м. Чрезвычайники ликвидировали возгорание
На месте происшествия, как указано, работали пожарные, спасатели и саперы Главного управления ГСЧС Украины в Черкасской области.
Атака рф на Черкасскую область: один человек травмирован17.07.25, 13:25 • 5014 просмотров