Масштабна пожежа в Каневі ліквідована після дронового удару рф: показали наслідки
Київ • УНН
У Каневі на Черкащині ліквідовано пожежу площею 130 кв.м, що виникла після ранкового удару БпЛА РФ по інфраструктурному об'єкту. Внаслідок атаки відомо про одного постраждалого.
У Каневі на Черкащині ліквідували масштабну пожежу після дронового удару рф по інфраструктурному об’єкту, повідомили у ДСНС України у четвер, показавши наслідки, пише УНН.
Про одного постраждалого наразі відомо через російську атаку по Каневу на Черкащині. Сьогодні вранці ворог спрямував БпЛА в інфраструктурний об’єкт – виникла пожежа, площею 130 кв.м. Надзвичайники ліквідували загорання
На місці події, як вказано, працювали пожежні, рятувальники та сапери Головного управління ДСНС України у Черкаській області.
Атака рф на Черкащину: одна людина травмована17.07.25, 13:25 • 5018 переглядiв