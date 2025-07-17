Масштабна пожежа в Каневі ліквідована після дронового удару рф: показали наслідки

У Каневі на Черкащині ліквідували масштабну пожежу після дронового удару рф по інфраструктурному об’єкту, повідомили у ДСНС України у четвер, показавши наслідки, пише УНН.

Про одного постраждалого наразі відомо через російську атаку по Каневу на Черкащині. Сьогодні вранці ворог спрямував БпЛА в інфраструктурний об’єкт – виникла пожежа, площею 130 кв.м. Надзвичайники ліквідували загорання - повідомили у ДСНС.

На місці події, як вказано, працювали пожежні, рятувальники та сапери Головного управління ДСНС України у Черкаській області.

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