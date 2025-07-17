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Масштабна пожежа в Каневі ліквідована після дронового удару рф: показали наслідки

Київ • УНН

 • 4668 перегляди

У Каневі на Черкащині ліквідовано пожежу площею 130 кв.м, що виникла після ранкового удару БпЛА РФ по інфраструктурному об'єкту. Внаслідок атаки відомо про одного постраждалого.

Масштабна пожежа в Каневі ліквідована після дронового удару рф: показали наслідки

У Каневі на Черкащині ліквідували масштабну пожежу після дронового удару рф по інфраструктурному об’єкту, повідомили у ДСНС України у четвер, показавши наслідки, пише УНН.

Про одного постраждалого наразі відомо через російську атаку по Каневу на Черкащині. Сьогодні вранці ворог спрямував БпЛА в інфраструктурний об’єкт – виникла пожежа, площею 130 кв.м. Надзвичайники ліквідували загорання

- повідомили у ДСНС.

На місці події, як вказано, працювали пожежні, рятувальники та сапери Головного управління ДСНС України у Черкаській області.

Атака рф на Черкащину: одна людина травмована17.07.25, 13:25 • 5018 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Черкаська область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Канів
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